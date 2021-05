"Z powodu ataku na Polskę zostałeś powołany do cyberwojska". Ostrzeżenie

Fałszywe powołania do cyberwojska

"Z powodu ataku na Polskę zostałeś powołany do cyberwojska. Proszę o potwierdzenie gotowości na stronie CYBER . MIL . EDU . PL lub usprawiedliwienie swojej niedyspozycyjności. Sytuacja jest dramatyczna, obecnie tylko dzięki dostawom prądu z Niemiec i Szwecji nasze państwo jest w stanie funkcjonować. Nie jesteśmy w stanie poradzić sobie sami, dlatego zdecydowałem się powołać specjalistów z sektora prywatnego, co do których posiadamy informacje, że są ekspertami w dziedzinie informatyki i cyberbezpieczeństwa" - czytamy w treści e-maila.

Do nowej kampanii oszustów odniósł się na Twitterze dyrektor NCBC Karol Molenda. "Najlepszą metodą by dołączyć do mojego zespołu jest strona https://cyber.mil.pl oraz https://zostanzolnierzem.pl. Jeśli dasz się nabrać na prosty numer ze stroną CYBER MIL EDU PL - proszę nie aplikuj do nas..." - napisał Molenda.