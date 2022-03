Oszuści podszywają się pod duży bank. Ostrzeżenie przed fałszywymi e-mailami

Atak phishingowy - czym jest?

Tzw. phishing to atak, polegający na podszyciu się pod inną osobę, firmę lub instytucję, by wyłudzić poufne informacje, np. dane do logowania, kart kredytowych czy płatniczych; zainfekowania sprzętu informatycznego złośliwym oprogramowaniem albo nakłonienia ofiary do podjęcia konkretnych działań.

Zalecenia ekspertów

Eksperci od cyberbezpieczeństwa zalecają, by nigdy nie otwierać podejrzanych załączników ani nie klikać podejrzanych linków w wiadomościach SMS lub e-mailach, gdyż mogą one zawierać złośliwy program, który posłuży później przestępcom do wyrządzenia szkody użytkownikowi (na przykład okradzenia konta bankowego). Taką wiadomość można zgłosić do CERT jako incydent zagrożenia bezpieczeństwa. W tym celu należy zapisać wiadomość w całości, wraz z załącznikiem i nagłówkami w osobnym w pliku i przysłać do CERT Polska do analizy za pomocą formularza do zgłaszania incydentów.