CPK notuje zysk. Wszystko dzięki nieodpłatnym gruntom od Skarbu Państwa

28 milionów złotych zysku za 2022 roku wobec 169 milionów złotych straty za 2021 rok odnotowała Spółka Centralny Port Komunikacyjny - przekazał wiceprezes do spraw finansowych Andrzej Alot. Spółka zatrudniała w ubiegłym roku 638 osób wobec 493 rok wcześniej. W związku z tym wzrosła również kwota przeznaczona na wynagrodzenie pracowników – z 45 milionów złotych do 66 milionów złotych.

Alot dodał, że zysk spółki to efekt m.in. przejęcia z Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) gruntów oferowanych później mieszkańcom obszaru przyszłego lotniska jako nieruchomości zamienne. - Przychód, jaki CPK zanotował z tytułu nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości Skarbu Państwa sięgnął w 2022 roku 124 milionów złotych - wskazał w środę wiceprezes Alot.

Przychody sięgnęły ponad 60 milionów złotych

Jak mówił, spółka "w przeciwieństwie do roku wcześniejszego, czyli 2021, który zamknęła stratą na poziomie 169 milionów złotych, to w 2022 roku odnotowała 28 milionów złotych zysku". Zaznaczył, że w 2022 r. istotnie wzrosły nakłady na realizację inwestycji lotniskowych i kolejowych, które - jego zdaniem - znacząco przyspieszyły. - W ubiegłym roku nakłady inwestycyjne wyniosły 463 miliony złotych, a w 2021 r. było to około 69 milionów złotych - powiedział Alot. Jak podał, przychody finansowe w 2022 r. sięgnęły 63,7 mln zł. - To efekt wzrostu wartości obligacji w portfelu spółki CPK wynikający ze zbliżającego się terminu ich wykupu oraz zmian oczekiwań rynku co do przyszłego poziomu stóp procentowych - wyjaśnił.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w CPK

Wiceprezes przekazał, że na koniec 2022 r. zatrudnienie w spółce wzrosło do 638 osób wobec 493 w 2021 r. Jak dodał, w ciągu 12 miesięcy do spółki dołączyli m.in. kolejni inżynierowie, architekci, prawnicy, informatycy, specjaliści od zamówień publicznych, od pozyskiwania nieruchomości, od projektowania infrastruktury torowej. W związku z tym wzrosła również kwota przeznaczona na wynagrodzenie pracowników – z 45 mln zł do 66 mln zł. - Prognozujemy, że dalsze wzrosty zatrudnienia będą, ale będzie to wzrost organiczny - powiedział. - Wynagrodzenie członków zarządu w 2022 roku wyniosło 2,4 miliony złotych wobec 2 milionów złotych w roku 2021 roku - powiedział Alot. Jak tłumaczył, wzrost wynagrodzenia wynika z premii, w 2021 r. jej nie było. W ubiegłym roku zarząd liczył trzy osoby, teraz są cztery. Z kolei wynagrodzenie rady nadzorczej sięgnęło 191 tys. zł wobec 144 tys. zł rok wcześniej. Wzrost wynagrodzenia członków zarządu wynika z wypłaty wynagrodzeń zmiennych w 2022 r. - podał wiceprezes.

CPK ma być uruchomiony w 2028 roku

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać do 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. CPK ma zostać uruchomiony w 2028 r. wraz z węzłem kolejowym i odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź. Reszta inwestycji kolejowych CPK jest zaplanowana do połowy kolejnej dekady. Spółka CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa

