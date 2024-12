Zmiany w CPK. Jest decyzja rządu

Zmiany w CPK. Decyzja rządu

Nowy harmonogram przewiduje, że do końca 2032 r. uruchomiony zostanie pierwszy etap Lotniska CPK i Kolei Dużych Prędkości (KDP) między Warszawą, CPK i Łodzią. Dodano, że zaawansowane będą także prace budowlane na odcinkach KDP do Wrocławia i Poznania. W ramach programu "Polska w 100 minut" dojazd do tych miast ma zająć z Warszawy docelowo ok. 100 min.