Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla Centralnego Portu Komunikacyjnego

Koncepcja projektu

Pod koniec września przedstawiciele spółki CPK informowali, że wkrótce mają złożyć wniosek o decyzję środowiskową dla Portu Solidarność wraz z węzłem kolejowym, infrastrukturą drogową i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą. Spółka skierowała również do konsultacji z samorządami Plan Generalny, czyli koncepcję rozwoju Portu Solidarność do 2060 roku. Docelowo port ma mieć trzy równoległe drogi startowe oraz infrastrukturę na ok. 450 tys. operacji lotniczych rocznie. Jego powierzchnia ma wynieść 3,9 tys. ha. Terminal lotniskowy ma być z kolei dostosowany do przepustowości 65 mln pasażerów rocznie. Zgodnie z zapowiedziami uruchomienie nowego lotniska jest planowane na 2028 rok. W pierwszym pełnym roku funkcjonowania, czyli w 2029 r., port ma obsłużyć ok. 29 mln pasażerów. Plan Generalny dotyczy 13 gmin w województwach mazowieckim i łódzkim, na które lotnisko będzie wywierać bezpośredni wpływ. W woj. mazowieckim są to: Baranów, Jaktorów, Grodzisk Mazowiecki i Milanówek (powiat grodziski), Brwinów (pow. pruszkowski); Nowa Sucha, Sochaczew – gmina miejska, Sochaczew – gmina wiejska i Teresin (pow. sochaczewski); Błonie (pow. warszawski zachodni); Wiskitki i Żyrardów (pow. żyrardowski). W woj. łódzkim dotyczy to gminy Bolimów (pow. skierniewicki).