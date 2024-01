CPK: jest pozwolenie na budowę tunelu pod centrum Łodzi

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) dostał zgodę na budowę pod centrum Łodzi ponad czterokilometrowego odcinka dla Kolei Dużych Prędkości - podała spółka. W związku z inwestycją od kilku miesięcy wzmacniane są między innymi fundamenty znajdującego się na trasie Łódzkiego Domu Kultury.

Dokument dot. drążenia tunelu zatwierdził wojewoda łódzki. Umożliwia on ogłoszenie przez CPK ostatniego przetargu w ramach tej inwestycji. - Uzyskanie pozwolenia na budowę umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych przy tunelu Kolei Dużych Prędkości w Łodzi. To jeden z najbardziej wymagających odcinków wchodzących w skład linii kolejowej Y i jednocześnie nasz najbardziej zaawansowany projekt – powiedział cytowany w środowym komunikacie spółki prezes CPK Mikołaj Wild.

CPK z pozwoleniem na budowę tunelu pod Łodzią

Budowa tunelu dalekobieżnego CPK w Łodzi dla Kolei Dużych Prędkości została podzielona na trzy etapy. W ramach pierwszego od września ubiegłego roku trwają prace przy wzmocnieniu fundamentów Łódzkiego Domu Kultury (ŁDK) oraz budowie sieci elektroenergetycznej, podziemnej infrastruktury technicznej potrzebnej do zasilania podstacji trakcyjnej dla linii kolejowej i przebudowie przyłączy ciepłowniczych, wodociągowych i teletechnicznych. Tę inwestycję za ponad 93 mln zł realizuje firma Keller Polska. To bezpośrednio pod ŁDK – po zachodniej stronie dworca Łódź Fabryczna – będzie rozpoczynał się tunel.

Etap drugi to budowa komór dla tarczy zmechanizowanej TBM do drążenia tuneli: startowej - na Retkini oraz odbiorczej - w sąsiedztwie ŁDK. Kontrakt na realizację tych prac został zawarty z firmą Budimex, a jego wartość to prawie 147 mln zł. Na Retkini roboty mają rozpocząć się w ciągu najbliższych tygodni. Natomiast te w okolicach ŁKD ruszą po zakończeniu wzmacniania fundamentów budynku.

"Przy tunelu Kolei Dużych Prędkości w Łodzi prace postępują systematycznie i zgodnie z harmonogramem. Zastosowane przez nas technologie ograniczą do minimum uciążliwości dla mieszkańców związane z tą budową" – zapewnił członek zarządu CPK ds. inwestycji kolejowych Radosław Kantak.

Tunel ma mieć długość 4,6 km i średnicę ok. 14 m. Według zapowiedzi spółki CPK, będzie to największy podziemny tunel kolejowy w Polsce realizowanym metodą automatycznej TBM.

Tunel w Łodzi będzie przeznaczony dla pociągów dalekobieżnych, w tym przede wszystkim KDP. Na terenie miasta szybkie pociągi będą zatrzymywać się na dworcu Łódź Fabryczna. Wyjście tunelu na powierzchnię zaprojektowane jest na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej, w okolicach osiedla Retkinia i istniejącej linii kolejowej nr 14. Dalej trasa poprowadzi na zachód – w stronę Sieradza, za którym będzie rozwidlenie w kierunku Poznania i Wrocławia.

Inwestycja CPK w Łodzi jest częścią korytarza Morze Północne - Bałtyk w ramach sieci bazowej TEN-T, czyli jest elementem transeuropejskiego szlaku komunikacyjnego.

W ramach programu kolejowego spółka CPK przygotowuje budowę 12 linii, w tym 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i Portu Solidarność. W sumie to 30 zadań inwestycyjnych i ok. 2 tys. km nowych linii kolejowych. Docelowo nowe połączenia kolejowe CPK umożliwią przejazd między Warszawą i CPK a większością największych miast w Polsce w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny.

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny to węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

