Parking na ponad pięć tysięcy miejsc. Wybrano projektanta

W przetargu wzięło udział siedmiu oferentów. Z wybranym wykonawcą, pracownią projektową AKE Studio, CPK podpisał umowę o wartości ponad 10 mln zł brutto, z czego na prace w zakresie podstawowym przeznaczonych jest prawie 5,5 mln zł brutto.

Obejmują one m.in. przygotowanie planów kilku wariantów obiektu oraz projekty koncepcyjne, budowlane i techniczne.

Parking na pięć tysięcy miejsc

CPK podał, że parking wielopoziomowy, wspierający naziemny system parkingowy lotniska, będzie oferował 5,3 tysiąca miejsc postojowych - zarówno krótko-, jak i długoterminowych. Będą tam: strefa krótkoterminowa, miejsca dla klientów z umowami na wyłączność, strefa VIP na poziomie +1, stanowiska z ładowarkami dla samochodów elektrycznych, miejsca dla osób z niepełnosprawnością, strefa odbioru pasażerów, strefa wynajmu samochodów oraz systemy zarządzania ruchem i dostępem. Jak podkreśliła spółka, parking wielopoziomowy będzie zintegrowany z infrastrukturą portu lotniczego, co pozwoli na zwiększenie ogólnej wydajności i jakości obsługi pasażerów oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa operacyjnego.

Plan budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 milionów pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, aby w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Według przyjętego harmonogramu budowa Lotniska CPK na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

