Parking na ponad pięć tysięcy miejsc. Wybrano projektanta

Wizualizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego
Premier o głosowaniu w sprawie CPK: to bardzo źle wróży na przyszłość
Źródło: TVN24
Spółka AKE Studio ogłosiła w środę, że przygotuje projekt wielopoziomowego parkingu przy lotnisku CPK, przeznaczonego dla pasażerów, odwiedzających oraz pracowników. Kompleks ma oferować ponad pięć tysięcy miejsc postojowych.

W przetargu wzięło udział siedmiu oferentów. Z wybranym wykonawcą, pracownią projektową AKE Studio, CPK podpisał umowę o wartości ponad 10 mln zł brutto, z czego na prace w zakresie podstawowym przeznaczonych jest prawie 5,5 mln zł brutto.

Obejmują one m.in. przygotowanie planów kilku wariantów obiektu oraz projekty koncepcyjne, budowlane i techniczne.

CPK ZABLOTNIA
Horała twierdzi, że wciąż nie wie, jak doszło do sprzedaży działki pod CPK
Karol Nawrocki
"Źle policzony" projekt prezydenta. Minister komentuje
Pieniądze
Leszno, 27.08.2015 Wizja Beaty Szydło, wiceprezesa PiS i kandydatki partii na premiera, w zakładzie przetwórstwa warzyw i owoców "Dawtona" w Lesznie pod Warszawą
Nagle usłyszała o nich cała Polska. Jak rolnik stał się milionerem?
Joanna Rubin-Sobolewska

Parking na pięć tysięcy miejsc

CPK podał, że parking wielopoziomowy, wspierający naziemny system parkingowy lotniska, będzie oferował 5,3 tysiąca miejsc postojowych - zarówno krótko-, jak i długoterminowych. Będą tam: strefa krótkoterminowa, miejsca dla klientów z umowami na wyłączność, strefa VIP na poziomie +1, stanowiska z ładowarkami dla samochodów elektrycznych, miejsca dla osób z niepełnosprawnością, strefa odbioru pasażerów, strefa wynajmu samochodów oraz systemy zarządzania ruchem i dostępem. Jak podkreśliła spółka, parking wielopoziomowy będzie zintegrowany z infrastrukturą portu lotniczego, co pozwoli na zwiększenie ogólnej wydajności i jakości obsługi pasażerów oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa operacyjnego.

Plan budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 milionów pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, aby w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Według przyjętego harmonogramu budowa Lotniska CPK na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

CPK między Warszawą i Łodzią
CPK między Warszawą i Łodzią
Źródło: PAP Infografika; Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz
pc

Autorka/Autor: jjs/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Centralny Port Komunikacyjny

