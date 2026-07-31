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Z kraju

Odwołano szefów CPK. Nowe polityczne rozdanie

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Piotr Malepszak
Piotr Malepszak, pełnomocnik rządu do spraw CPK, o inwestycjach w infrastrukturę kolejową
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
Filip Czernicki i Dariusz Kuś zostali odwołani z zarządu CPK. To pokłosie czerwcowej rezygnacji Macieja Laska z funkcji pełnomocnika rządu ds. centralnego lotniska.

Informacje o odwołaniu szefów CPK podał money.pl. Spółka potwierdziła te doniesienia. Obowiązki prezesa będzie na razie pełnił jeden z dotychczasowych członków zarządu Marcin Michalski. Na stronie Portu Polska, podmiotu, który odpowiada za budowę centralnego portu i linii kolei dużych prędkości zamieszczono komunikat, że rada nadzorcza CPK rozpisze konkurs na obsadę zwolnionych przez Czernickiego i Kusia stanowisk.

Według naszych ustaleń powodem odwołania Filipa Czernickiego, który zanim trafił do zarządu był szefem strategii w CPK i Dariusza Kusia, wcześniej menedżera w porcie lotniczym we Wrocławiu jest zmiana politycznego układu sił. - Powodów merytorycznych do odwołania nie było - mówi osoba znająca kulisy.

Kolejarz za lotnika

W czerwcu ze stanowiskiem rządowego pełnomocnika ds. CPK pożegnał się Maciej Lasek, związany wcześniej z branżą lotniczą. Zastąpił go wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, który uchodzi za eksperta od kolei.

Jednocześnie, jak słychać w branży, Malepszak, od dłuższego czasu liczył, że przypadnie mu nadzór nad większa liczbą spółek kolejowych a być może także nad PLL LOT. - Obiecywano mu te spółki ale nic z tego nie wyszło. Malepszak bezpośrednio nadzoruje tak naprawdę tylko CPK - mówi osoba z branży infrastruktury.

Odwołanie Macieja Laska otworzyło drogę do odwołania Czernickiego i Kusia, którzy stanowiska w zarządzie CPK otrzymali za kadencji Macieja Laska. Branża spekuluje, że teraz do zarządu CPK trafią ludzie Piotra Malepszaka, związani do teraz z PKP PLK, spółką nadzorowaną przez wiceministra.

Lotnisko i KDP

Spółka CPK należy w 100 proc. do Skarbu Państwa; odpowiada za przygotowanie inwestycji Port Polska, w ramach której ma powstać m.in. system Kolei Dużych Prędkości i centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią. Budowa portu ma rozpocząć się w 2026 r., a w 2032 r. ma on zostać oddany do użytku.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
CPK
Radosław Omachel
Radosław Omachel
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