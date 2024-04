Konferencje, gale MMA i galanteria skórzana. Milionowe wydatki CPK

"Bizantyjskie wydatki"

"W raporcie CPK, do którego dotarliśmy, trudno znaleźć uzasadnienia dla bizantyjskich wydatków na wrześniową konferencję. Był catering, wynajęto pięć ekranów o wymiarach 5 na 3 metry, zamówiono specjalne stroje dla hostess, a nawet uszyto dla nich toczki, ale oprócz tego klasyka – konferansjer, recepcja z czterema stanowiskami, strefa dla dziennikarzy, nagłośnienie, meble, podesty, krzesła, identyfikatory, welcome packi. No i strefa VIP, choć poza prezydentem Dudą, szefową jego kancelarii i pełnomocnikiem rządu ds. CPK Marcinem Horałą trudno było się doszukać ważnych gości" - czytamy w "Newsweeku". Tygodnik podaje też, że cztery dni przed wyborami parlamentarnymi w ub. roku, kandydujący do Sejmu pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała prezentował w porcie w Gdyni na briefingu raport firmy audytorskiej E&Y na temat wpływów do budżetu, jakie przyniesie działalność centralnego portu lotniczego. "Koszt – ponad 40 tys. zł. Trzy razy tyle spółka wpłaciła na Kongres 590 i Impact – dwa wydarzenia, w których Horała był jedynym aktywnym reprezentantem CPK" - informuje tygodnik. Wylicza też, że ponad pół miliona złotych rządowa spółka zapłaciła za udział w targach kolejowych InnoTrans 2022, które odbyły się w Berlinie.