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Z kraju

Spory o perony na CPK. "Nie przywiązywałbym się do oficjalnego terminu"

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Kolej dużych prędkości do CPK
Pełnomocnik rządu ds. CPK Piotr Malepszak o odwołaniu prezesa i wiceprezesa CPK
Źródło zdj. gł.: CPK
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Czy dyskusja na temat liczby peronów kolejowych spowolni start budowy CPK? Tak twierdzą niektórzy pracownicy firmy. - Opóźnień w budowie CPK nie będzie - zapewnia resort infrastruktury i należąca do CPK spółka Port Polska.

W ostatni piątek władze Grudziądza podpisały list intencyjny z pełnomocnikiem Portu Polska, podmiotu należącego do CPK, w sprawie budowy kolejowego terminala intermodalnego. Grudziądz leży przy autostradzie A1, obok ma powstać północna część Centralnej Magistrali Kolejowej, trasy szybkiej kolei, która połączy Trójmiasto i tamtejsze porty z nowym lotniskiem i Warszawą. Na terminalu łączącym A1 z nowym odcinkiem CMK ładunki kolejowe będą przeładowywane na ciężarówki, i odwrotnie. To jeden z elementów układanki inwestycyjnej związanej z budową nowego portu lotniczego.

Widać zarys lotniska w Baranowie

Na terenie przyszłego CPK widać już zarys przyszłego lotniska. W ramach przygotowań do budowy koparki zdjęły wierzchnie warstwy gleby w miejscach gdzie stanie terminal, pirsy i gdzie powstaną drogi kołowania i pasy startowe. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak informował niedawno, że harmonogram budowy z terminem ukończenia portu w 2032 roku jest aktualny, a we wrześniu dojdzie do symbolicznego wbicia pierwszej łopaty.

Czterech chętnych do budowy dworca

Dialog konkurencyjny w sprawie wyłonienia wykonawcy budowy pierwszej części, czyli tunelu i dworca kolejowego trwa. Biorą w nim udział cztery konsorcja: Mostostal z NDI, Mirbud, Strabag, a także PORR wraz tureckim Gulermakiem. Wykonawca ma zostać wyłoniony wiosną a prace realnie ruszą jesienią 2027 roku.

CPK w obecnej wersji jest obliczone na 34 mln pasażerów rocznie, niewiele więcej niż port na Okęciu
CPK w obecnej wersji jest obliczone na 34 mln pasażerów rocznie, niewiele więcej niż port na Okęciu
Źródło zdjęcia: CPK

"Pod koniec lipca zaprosiliśmy do rozmów, w ramach dialogu konkurencyjnego, wykonawców, którzy zaprojektują i zbudują tunel i dworzec kolejowy pod nowym lotniskiem. Rozpoczęliśmy też na terenie przyszłego lotniska prace przygotowawcze: palowanie próbne, budowę dróg dojazdowych i budujemy konstrukcję betonową, która umożliwi wbicie 8 tysięcy pali betonowych pod pirsami pasażerskimi. Planowane zawarcie umowy na budowę tunelu i stacji pod lotniskiem ma nastąpić w pierwszym kwartale 2027 roku. Start robót zaplanowaliśmy w kolejnych kwartałach 2027 roku" - napisało biuro prasowe CPK.

Termin nieoficjalny to 2034 - 35 rok

Wśród pracowników spółki nie ma jednak powszechnego przekonania, że terminu ukończenia budowy w 2032 roku uda się dotrzymać. - Nie przywiązywałbym się do oficjalnego terminu, w firmie obowiązuje zresztą już mniej oficjalna data ukończenia, w okolicach 2034 - 35 - mówi jeden z menedżerów z CPK.

W ubiegłym tygodniu Patryk Wild, brat byłego prezesa CPK z czasów PiS Mikołaja Wilda, i jeden z autorów kontrowersyjnego konceptu szprych szybkiej kolei łączącej CPK z najdalszymi zakątkami kraju, napisał na portalu X, że na budowie CPK szykuje się kolejne opóźnienie. Według niego inwestor wraca do koncepcji zredukowania liczby peronów z sześciu do czterech.

Liczba peronów kolejowy bez zmian?

Po zmianie władzy w 2023 roku takie propozycje ze strony nowych zarządców CPK pojawiały się, celem miało być ograniczenie kosztów budowy, ale ze zmniejszania liczby peronów zrezygnowano. Powrót do tej idei mógłby oznaczać jednak zmiany we wniosku o pozwolenie na budowę, który już jest procedowany. I potencjalne opóźnienia.

Biuro prasowe CPK przekonuje, że zmniejszenia liczby peronów nie będzie, a publikacja Patryka Wilda nie ma uzasadnienia w faktach. - Wpis nie ma wartości merytorycznej, nie możemy odnosić się do plotek, jakie lubią się rodzić w sierpniowym sezonie ogórkowym. Wszystkie inwestycje, bez żadnego wyjątku, w ramach Port Polska są bezustannie analizowane pod kątem ekonomicznym i efektywności. Ta zasada nie powinna budzić niczyjej wątpliwości, bo robimy to w trosce o fundusze publiczne - pisze biuro prasowe CPK.

Zmiana sposoby wykorzystania peronów

W grę wchodzi, jak się dowiadujemy, ewentualna zmiana wykorzystania dwóch peronów, które nie służyłyby do wsiadania i wysiadania. Przylegającymi do nich torami szybkie pociągi miałyby jedynie przejeżdżać pod CPK bez zatrzymywania się.

Odwołano szefów CPK
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Odwołano szefów CPK

Nie wiadomo jaki wpływ na tempo prac będzie miało odwołanie pod koniec lipca prezesa CPK Filipa Czernickiego i członka zarządu spółki Dariusza Kusia.

Według nieoficjalnych informacji zmiana wynika z objęcia funkcji pełnomocnika rządu ds. CPK przez wiceministra infrastruktury Piotra Malepszaka. Malepszakowi, jako wiceministrowi, podlega nadzór nad PKP PLK i według branżowych pogłosek to właśnie z tej firmy rekrutowani zostaną nowi członkowie zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Formalny konkurs na obsadzenie tych stanowisk jest w toku.

tvn24.pl

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Tagi:
CPKKolejMinisterstwo Infrastruktury
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