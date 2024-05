"Do sprawdzenia jest 2339 działek". CPK stara się o decyzję lokalizacyjną

Spółka Centralny Port Komunikacyjny złożyła 20 maja do Wojewody Mazowieckiego dokumenty potrzebne do wydania decyzji lokalizacyjnej dla obszaru lotniska CPK - poinformowała spółka.

Dodano także: "Spółka CPK złożyła wniosek do Wojewody Mazowieckiego w październiku ubiegłego roku, ale potrzebowała dodatkowego czasu na uzupełnienie. W lutym 2024 roku Wojewoda zwrócił wniosek spółce CPK, wezwał do uzupełnienia braków, na które spółka otrzymała kolejne 60 dni. 5 kwietnia br. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęło pismo pełnomocnika inwestora z prośbą o przedłużenie terminu na uzupełnienie o dodatkowe 30 dni. Wojewoda Mazowiecki przychylił się do wniosku inwestora. Na uzupełnienie spółka CPK miała czas do 20 maja 2024 r. Jeżeli inwestor spełni wszystkie warunki określone w powyższych przepisach Wojewoda Mazowiecki wyda decyzję lokalizacyjną".