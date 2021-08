Pracodawca ma wiedzieć, czy pracownik jest zaszczepiony. Minister zdrowia o projekcie nowych przepisów

Trwają prace nad projektem, który umożliwi pracodawcom sprawdzenie, czy ich pracownicy są zaszczepieni - przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski. Wyjaśnił, że w nowych przepisach "nie chodzi o zwolnienie z pracy, ale o to, aby na przykład do kontaktu z klientami byli kierowani zaszczepieni pracownicy, a ci niezaszczepieni zostali oddelegowani do innych zadań".