Coraz gorsze prognozy. "Istnieje wysokie ryzyko"

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) obniżył prognozę dynamiki PKB Polski w 2025 r. do 3,2 proc. z 3,5 proc., a w 2026 r. obniżył do 3,1 proc. z 3,3 proc. - wynika z cyklicznego raportu MFW "World Economic Outlook".

Prognozy dotyczące PKB Polski

Według głównego ekonomisty banku Credit Agricole Jakuba Borowskiego opublikowane we wtorek dane z przemysłu i dotyczące płac wskazują na "stopniowo słabnącą presję płacową" oraz "wolniejsze od oczekiwań ożywienie popytu krajowego". Przyznał, że to stwarza ryzyko, że wzrost PKB w I kw. 2025 r. będzie niższy niż wynika z prognozy CA.

"Czynnikiem ryzyka w dół dla oczekiwanej ścieżki PKB w najbliższych kwartałach pozostaje polityka celna administracji D. Trumpa. Ekspozycja Polski na to ryzyko jest wprawdzie relatywnie niewielka (…), ale w naszej ocenie ewentualny znaczący wzrost ceł w USA i UE, prowadzący do silnego spadku wymiany handlowej pomiędzy obiema gospodarkami, byłby argumentem na rzecz obniżenia naszej prognozy wzrostu PKB w Polsce (3,5 proc.)" - napisał Jakub Borowski.

"Niezależnie od ostatecznego kształtu nowych taryf celnych między najważniejszymi gospodarkami na świecie, istnieje wysokie ryzyko negatywnego wpływu podwyższonej niepewności co do warunków międzynarodowej wymiany handlowej na nastroje przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, co najprawdopodobniej przełoży się na niższą skłonność do inwestycji i konsumpcji. Kluczowym źródłem wzrostu polskiej gospodarki pozostanie popyt krajowy, ale zrewidowaliśmy prognozę wzrostu PKB w 2025 z 3,5 proc. do 3,2 proc. Rosną także zagrożenia dla wzrostu gospodarczego w 2026" – napisali analitycy.