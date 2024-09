Dyplom w trzy miesiące. Kto ukończył Collegium Humanum?

Wśród absolwentów Collegium Humanum byli między innymi politycy, prezesi i członkowie zarządów spółek Skarbu Państwa, oficerowie służb specjalnych i dowódcy wojskowi - wynika z dziennikarskiego śledztwa. Na opublikowanej przez "Newsweek" liście osób, które zrobiły dyplom MBA na Collegium Humanum, znalazła się między innymi żona Ryszarda Czarneckiego Emilia H.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował w środę, że agenci CBA zatrzymali byłego posła do Parlamentu Europejskiego Ryszarda Czarneckiego i jego żonę Emilię H. Dodał, że postępowanie prowadzone przez CBA wraz z wydziałem zamiejscowym w Katowicach Prokuratury Krajowej dotyczy Collegium Humanum.

Afera Collegium Humanum

W marcu 2023 r., wraz z zatrzymaniem przez CBA dwóch osób w związku z podejrzeniem przyjęcia korzyści majątkowych i osobistych, wybuchła afera Collegium Humanum – w sprawie handlu dyplomami przez tę niepubliczną uczelnię wyższą.

Uczelnia powstała w 2018 r. w Warszawie. Według doniesień medialnych miała w ofercie błyskawiczne kursy (w niektórych przypadkach miały one trwać tylko trzy miesiące), dzięki którym można było zdobyć dyplom MBA. Takie dyplomy pozwalają m.in. na ubieganie się o posady w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Wiarygodność dokumentów wydawanych przez Collegium Humanum miały zapewniać m.in. zagraniczne uczelnie, jednak okazało się, że nie miały one uprawnień do prowadzenia studiów MBA.

Lista absolwentów

Tygodnik "Newsweek", który w czerwcu 2022 roku opublikował listę absolwentów uczelni Collegium Humanum, zwrócił uwagę, że znajdują się na niej politycy różnych ugrupowań, dowódcy wojskowi, prezesi i członkowie zarządów państwowych firm, doradca prezydenta RP oraz oficerowie służb specjalnych. Według "Newsweeka" na liście absolwentów znajdują się między innymi:

- Bernisz Robert, były członek zarządu spółki odbudowującej Pałac Saski; - Bogush Waldemar, były prezes Orlen Deutschland; - Borzdyńska Monika, były członek zarządu operatora PGE Narodowego; - Chęciński Piotr, dyrektor komunikacji KGHM; - Choma Robert, były wiceprezes spółki PGNiG Termika Energetyka Przemyśl, wcześniej wiceprezydent Przemyśla; - Cioch Paweł, były wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych PGE; - Dec Marcin, były prezes Polska Press; - Drewa Marcin, były doradca prezydenta RP; - Fedorowska Kinga, dyrektorka marketingu w Grupie Lotos; - Fuśnik Konrad, były sekretarz rady nadzorczej PGNiG Termika; - Gałczyński Łukasz, były wiceprezes w Agencji Rozwoju Przemysłu; - Gwiazdowski Paweł, dyrektor Departamentu Majątku w ENERGA OZE; - Iwańczuk Sylwia, były członek zarządu ds. finansowych w Orlen Aviation; - Jankowski Marcin, członek rady nadzorczej Orlen Deutschland; - Karczewski Piotr, były doradca prezydenta RP; - Koralewski Kazimierz, były wiceprezes zarządu Portu Gdynia, wcześniej szef klubu PiS w Gdańsku; - Kowalski Jakub, były członek zarządu ds. operacyjnych w Polskiej Spółce Gazownictwa; - Krysiewicz Honorata, były członek rady nadzorczej BGK; - Legeżyński Andrzej, były prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna; - Łuczyk Mariusz, były wicewojewoda pomorski; - Łuszcz Barbara, była prezes zarządu Wsparcie Grupa Tauron; - Łysakowski Andrzej, były prezes bydgoskiego Nitro-Chemu; - Maślany Jarosław, były prezes zarządu PGNiG Termika; - Mauer Marcin, były członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty; - Michałowski Artur, były p.o. prezes Tauronu, wcześniej dyrektor pionu finansów; - Misztalewski Radosław, były dyrektor sprzedaży w Orlen Litwa; - Obajtek Bartłomiej, brat Daniela Obajtka, były Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku; - Olkiewicz Michał, dyrektor departamentu eventów i sponsoringu w Banku Pekao S.A.; - Paryła Zofia Maria, była prezes zarządu Grupy Lotos; - Pruchnik Tymoteusz, były prezes zarządu PGNiG Gas-Trading; - Puchalski Marcin, były prezes zarządu w Centrum Edukacji Grupa Orlen; - Pusz Robert, członek rady nadzorczej TUW PZUW; - Rudecki Stefan, były dyrektor CBA, były doradca w Orlenie; - Rudnicki Michał, były prezes Orlen Litwa; - Sitarski Krzysztof, pełnomocnik zarządu ds. rozwoju w WĘGLOKOKS S.A.; - Smoliło Janusz, były szef Spółki Restrukturyzacji Kopalń; - Sobków Robert, były członek rady nadzorczej STOMIL Bydgoszcz; - Stolarczyk Paweł, były członek rady nadzorczej Interferie, należącej do KGHM; - Sztonyk Tomasz, były członek zarządu w Polskim Holdingu Nieruchomości; - Świderski Dariusz, były wiceprezes zarządu KGHM Polska Miedź SA; - Świeżewski Piotr, były zastępca dyrektora pionu informatyki i telekomunikacji w Poczcie Polskiej, - Świtalska Angelika, była prezes Grupy Azoty Koltar; - Wadecki Dominik, były wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Energa; - Wawryn Michał, były prezes zarządu w Energa; - Zaleszczyk Tomasz, były wiceprezes zarządu PGE Obrót; - Żołyniak Marian, były członek zarządu ds. Technicznych w Polskiej Spółce Gazownictwa, - Madziar Ryszard, były członek rady nadzorczej w Tauronie; - Dziubicki Szymon, mąż byłej minister rolnictwa Anny Gembickiej, były dyrektor w KPRM; - Oszast Renata, była dyrektor generalna Ministerstwa Finansów.

W lutym 2024 roku swoją listę absolwentów uczelni opublikowały Wirtualne Media. Powstała ona po przeanalizowaniu blisko 100 stron wyników wyszukiwania w serwisie LinkedIn. Lista obejmuje kilkudziesięciu menadżerów wyższego szczebla, którzy zdobyli dyplom MBA lub DBA na Collegium Humanum. Lista ta wygląda następująco: - Marek Borowicz, prezes, Expectum; - Jakub Brewiński, szef oddziału, DB Schenker; - Rafał Buczek, sales &marketing director, ISON Care; - Monika Czyż, chief operations officer, Vapiano; - Katarzyna Dąbrowska, dyrektor biura strategii i analiz programu, Centralny Port Komunikacyjny; - Tomasz Dmuchowski, dyrektor ds technologii, LeadLite; - Adam Dubas, dyrektor ds. ekonomiczno-administracyjnych, Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy, wcześniej w Totalizatorze i Orlenie; - Aneta Grinberg-Iwańska, prezes i redaktor naczelna, Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; - Piotr Grudziński, dyrektor marketingu, Polska Grupa Uzdrowisk/Staropolanka; - Mateusz Herrmann, digital marketing manager, Citi; - Damian Janiszewski, trade marketing head, Grupa Adamed; - Tomasz Jóźwiak, head of operations & marketing Poland&Baltics, Noble Place; - Mikołaj Kardach, performance marketing manager, Polenergia Fotowoltaika, wcześniej w Link4; - Agnieszka Kępińska-Sadowska, director corporate affairs Central & Eastern Europe, Haleon; - Zbigniew Kinal, CEO OZEOS, wcześniej dyrektor zarządzającymi finansami i rozliczeniami w Energa Obrót; - Izabela Klusek, CEO, Cleanstock; - Maciej Korobacz, wiceprezes i współwłaściciel agencji Just; - Bartłomiej Kowalski, zastępca prezesa, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna; - Mariusz Kozłowski, główny specjalista ds. operacyjnych, PGE Energia Ciepła; - Karol Królik, prezes, Fundacja Edukacja dla Pokoleń, członek Komisji Rewizyjnej, Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty i Wychowania "Bono Juventutis"; - Adrian Kubicki, były rzecznik w PLL LOT; - Leszek Leśniak, managing director, Panek CarSharing; - Katarzyna Lis, departament informacji i promocji, Polska Agencja Kosmiczna; - Julia Malinowska, head of technology, Hays; - Remigiusz Małecki, rzecznik prasowy, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego; - Tomasz Marcinek, dyrektor ds wdrożenia chmury, Centralny Ośrodek Informatyki; - Tomasz Marzec, prezes Wisły Płock; - Radosław Mrozowicz, prezes, Royal Group; - Artur Mysłek, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży / z-ca dyrektora biura ubezpieczeń na życie, Mentor SA; - Magdalena Nieckarz, dyrektor marketingu i komunikacji, Chemar; - Anna Niedziela-Strobel, dyrektor marketingu, Totalizator Sportowy; - Magdalena Nurkowska, allergy lead Europe&head of established brands East Europe, UCB Pharma; - Michał Olkiewicz, kierownik zespołu eventów i sponsoringu, Bank Pekao SA; - Beata Pająk, chief scientific officer, WPD Pharmaceuticals Inc.; - Aleksandra Paulska, dyrektor departamentu komunikacji, KGHM, wcześniej w Poczta Polska; - Sylwia Pawlak, CEO Lotos green h2 sp. z o., research & development of low emission energy director, Orlen; - Małgorzata Rosiak-Sygocka, marketing director, Levann, - Agnieszka Rzepkowska, była dyrektor ds komunikacji marketingowej PZU; - Ewa Rzyczniak, team lead Poland / the Baltics &CIS, Amscan Europe; - Emilia Sadowska, dyrektor, Centrum Usług Logistycznych, wcześniej dyrektor sprzedaży w ZPR SA; - Karolina Sławecka, head of strategy &sales, Gameset; - Mirosława Smoczyk, dyrektor produkcji, WeNet Polska; - Jakub Stankiewicz, head of development, Yereal Polska; - Maciej Szewczykiewicz, managing director, Ad-Venture; - Piotr Szlązak, CEO, Kawiarz SA; - Michał Świderski, chief sales officer, Generali; - Dominik Wadecki, CEO, Zespół Elektociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, wcześniej wiceprezes Grupy Energa; - Jan Wernicki, prezes, Krajowa Grupa Spożywcza; - Paweł Zagumny, prezes WKS Czarni Radom; - Magdalena Zalewska, wiceprezes, Polish Airports Academy; - Artur Zubik-Strumski, dyrektor marketingu, OPTeam; - Sebastian Żur, CEO, Elprosys; - Magdalena Żyniewicz, dyrektor sieci sprzedaży, PZU.

Choć wśród Collegium Humanum było kuźnią kadr przede wszystkim dla polityków Zjednoczonej Prawicy, to wśród absolwentów nie brakuje także ludzi Koalicji Obywatelskiej. W marcu "Gazeta Stołeczna" podała listę warszawskich samorządowców z dyplomem MBA uczelni.

Według informacji opublikowanych przez dziennik "Fakt", wśród polityków, którzy ukończyli Collegium Humanum, znaleźli się także posłanka KO Aleksandra Gajewska czy prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Dzień po pierwszej turze kwietniowych wyborów samorządowych Sutryk opublikował w swoich mediach społecznościowych przelew za czesne na uczelni. "Za studia zapłaciłem z własnej kieszeni, zdałem również egzamin" - napisał.

Według informatora "Faktu" absolwentem Collegium Humanum jest też były wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, który pod koniec czerwca 2021 odebrał dyplom MBA z zarządzania w ochronie zdrowia.

Jak mówił w programie "Tak jest" na antenie TVN24 poseł Witold Zembaczyński z KO, wśród absolwentów Collegium Humanum znajdują się osoby ze wszystkich stron sceny politycznej. - Były tam osoby, które kończyły te studia zarówno w sposób stacjonarny, jak i online. Między innymi ja - powiedział.

- I liczę na to, że również znajdę się wśród grona osób, jeżeli dojdzie do tego, że zostanie ta uczelnia w jakiś sposób pozbawiona tej certyfikacji, to zostaną zwrócone pieniądze. Mój dyplom był badany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach wirówki (potoczne określenie na zwyczaj sprawdzania przez służby kandydatów na ważne stanowiska państwowe - przyp. red). Nie ma do niego zastrzeżeń - powiedział poseł, który zaznaczył, że "to było w czasie pandemii".

- Na roku miałem między innymi, według mojej wiedzy, ludzi na przykład związanych ze służbami wojskowymi za czasów PiS-u. Więc to oszustwo wymaga dokładnego wyjaśnienia – podkreślił. W odpowiedzi na zaczepkę ze strony Janusza Cieszyńskiego, posła PiS, a niegdyś m.in. wiceministra zdrowia, odpowiedział, że "w przeciwieństwie do pana kolegów, dyplomy wielu osobom, które znam, samorządowcom, nie zostały sprzedane. I to jest bardzo przykre, że stworzyliście mechanizm, który służył przede wszystkim certyfikowaniu konkretnych osób po to, żeby zdobyły pracę w spółkach Skarbu Państwa. Ja na taką pracę liczyć nie mogę" - mówił. - Wydałem na to własne pieniądze. I to, co jest szczególnie krzywdzące dla wszystkich absolwentów, którzy w sposób uczciwy skończyli tam studia, to jest właśnie taka afera korupcji, na której rozwój dzisiaj widzimy. I pan powinien się tłumaczyć z Czarneckiego, a nie tak atakować tych, którzy dali się na to złapać - podkreślił Zembaczyński.

Zatrzymania i zarzuty

21 lutego agenci CBA zatrzymali sześć osób związanych z władzami uczelni Collegium Humanum. Usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw polegających na wystawianiu poświadczających nieprawdę dokumentów ukończenia studiów podyplomowych i przyjmowaniu w związku z tym korzyści majątkowych oraz osobistych.

Kierującemu zorganizowaną grupą przestępczą Pawłowi Cz. w związku z pełnieniem przez niego funkcji rektora wyższej uczelni niepublicznej prokurator zarzucił popełnienie łącznie 30 przestępstw, w tym przywłaszczenia mienia na szkodę uczelni, nadużycia stosunku zależności służbowej i doprowadzenia innych osób do obcowania płciowego lub poddania się innym czynnościom seksualnym, a także kierowania gróźb wobec świadków w celu wywarcia wpływu na ich zeznania w sprawie.

W czerwcu 2024 roku władze zdecydowały o zmianie nazwy uczelni na Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia".

