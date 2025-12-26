Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

"Jest gorzej, dlatego jest lepiej". Co zrobić z jedzeniem po świętach?

barszcz shutterstock_2565562495_1
Co zrobić z nadmiarem jedzenia po świętach Bożego Narodzenia. Podpowiada z Bartłomiejem Krasoniem, wiceprezesem Federacji Polskich Banków Żywności
Źródło: TVN24
Przede wszystkim powinniśmy się dzielić. Zaczynamy od gości, ale również jedzenie możemy podarować osobom potrzebującym lub włożyć nasze nadwyżki do lodówek społecznych - mówił we "Wstajesz i Wiesz" na antenie TVN24 Bartłomiej Krasoń, wiceprezes Federacji Polskich Banków Żywności. Jak podkreślił ekspert, coraz więcej Polaków przyznaje się do marnowania żywności, co - choć brzmi paradoksalnie - jest zjawiskiem pozytywnym, świadczącym o rosnącej świadomości społecznej i pierwszym kroku do realnych zmian.

W piątkowym "Wstajesz i Wiesz" Bartłomiej Krasoń, wiceprezes Federacji Polskich Banków Żywności zwrócił uwagę, że po świętach Bożego Narodzenia wiele polskich domów zmaga się z nadmiarem jedzenia w lodówkach. Jak wyjaśnił, aby uniknąć marnowania żywności w pierwszej kolejności warto rozważyć podzielenie się nim z najbliższymi.

Najbardziej typowa świąteczna dolegliwość. Zamiast tabletek wybierz spacer
Dowiedz się więcej:

Najbardziej typowa świąteczna dolegliwość. Zamiast tabletek wybierz spacer

TVN24

Jak podzielić się jedzeniem?

- Przygotujmy się na to, że możemy się podzielić przede wszystkim z gośćmi, czyli naszykujmy pojemniki, bo to bardzo często jest tak, że nie dzielimy się, ponieważ nie jesteśmy na to gotowi od strony technicznej. Przygotujmy jakieś pojemniki, tak żeby gości wyposażyć już nawet w to, co było na naszych stołach - mówił Krasoń.

- Możemy też się oczywiście podzielić tą żywnością zgodnie z obowiązującymi zasadami w jadłodzielniach, które szeroko już pokrywają nasze miasta. Możemy tam oddać nasze jedzenie, lecz takie, które jest właściwie opisane - dodał.

"Jeszcze tyle do zrobienia!" Psycholożka i trenerka mindfulness radzą, jak się nie dać świątecznej presji
Dowiedz się więcej:

"Jeszcze tyle do zrobienia!" Psycholożka i trenerka mindfulness radzą, jak się nie dać świątecznej presji

TVN24

Krasoń wyjaśnił, że inną możliwością jest dostarczenie żywności organizacjom pozarządowym. Jak dodał, wcześniej warto się upewnić czy danego dnia rzeczywiście takie jedzenie będzie potrzebne.

- Przede wszystkim powinniśmy się dzielić - zaapelował. - Zaczynamy od gości, ale również możemy podzielić się z osobami potrzebującymi, bądź po prostu włożyć nasze nadwyżki do lodówek społecznych - stwierdził.

Jakie jedzenie nadaje się do podzielenia?

Wiceprezes Federacji Polskich Banków Żywności podkreślił, że nie wszystkim można się podzielić w jadłodzielniach czy lodówkach społecznych. Każde z takich miejsc ma swoje zasady, z którymi należy się zapoznać przed dostarczeniem posiłków.

- Mięso czy produkty nabiałowe to żywność o podwyższonym ryzyku. Trzeba na to zwracać szczególną uwagę bo lodówek i jadłodzielni jest bardzo dużo, ale każda ma swoje specyficzne zasady - przekazał rozmówca.

- Dlatego przyjrzmy się czy nasze posiłki są zawekowane, bądź zamknięte szczelnie, ale przede wszystkim dobrze opisane, czyli kiedy przygotowane i z czego przygotowane. To bardzo ważne rzeczy, żeby jak najwięcej informacji dostarczyć na tym krótkim opisie - wyjaśnił.

"Jest gorzej, dlatego jest lepiej"

Krasiński zaznaczył, że pomimo iż większość Polaków przyznajde się do marnowania jedzenia zjawisko to należy postrzegać jako pozytywne. Wskazuje bowiem na rosnącą świadomość tego problemu wśród społeczeństwa.

- To jest dobra informacja, bo jeszcze w 2024 roku do marnowania przyznawało się niecałe 40 procent. Dlatego te 60 procent pokazuje, że jednak mamy tę świadomość, a to jest podstawą od której musimy zacząć. Musimy zdać sobie sprawę, że rzeczywiście marnujemy, bo większość z nas do tego się nie przyznaje, nawet tego nie rejestruje - mówił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Papież Leon XIV
"Niech ucichnie huk broni". Apel papieża w sprawie Ukrainy
TVN24
Premier Donald Tusk
"Istnieje potęga, która powstrzymuje zło". Premier złożył Polakom świąteczne życzenia
TVN24
AdobeStock_1071630852
Najdroższe święta od 1989 roku? PiS alarmuje o drożyźnie, rząd przypomina rekordową inflację

Dobre planowanie to podstawa

- Pamiętajmy, że w naszych domach marnujemy rocznie prawie 3 miliony ton żywności. Tutaj chodzi nie tylko o wyrzucanie czegoś, bo na przykład przeoczyliśmy termin ważności, ale też nieplanowanie naszego menu. Nie planujemy menu na święta, w związku z tym mamy albo nadprodukcję, albo rzeczy których nasi goście nie chcą i tak robimy co roku - podkreślił.

Krasiński dodał, że w zeszłym roku "ponad 50 procent Polaków przyznało się, że kupi tyle samo żywności, co w poprzednich latach. - Tylko 26 procent przyznało się, że rzeczywiście spróbuje zakupić mniej żywności ze względu na ceny, lub w przypadku 30 procent ankietowanych, z powodu zaobserwowanego marnowania jedzenia - mówił.

- Więc jest lepiej, ale niestety to jest proces. Dlatego tutaj rozmawiamy i apelujemy, bo dzisiaj święta i po świętach, ale niedługo Sylwester - więc mamy okazję teraz na bieżąco zrobić swoisty rachunek sumienia. Zajrzyjmy właśnie, co jest na stole, co jest w lodówce, co dzisiaj jeszcze spożyjemy, co możemy z tym dzisiaj jeszcze zrobić i czy nie ma już wniosków na następne dłuższe okresy odpoczynku - podsumował.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Marnowanie żywnościBoże Narodzenie
Zobacz także:
loteria kupon usa shutterstock_1410810515
Gigantyczna wygrana. Tu sprzedano kupon wart prawie 2 miliardy dolarów
Ze świata
Kolektura Lotto
Mamy nowego milionera. Padła główna wygrana
Z kraju
Nowa trasa
"Kluczowy korytarz łączący Europę". Oddano dwa odcinki
Moto
shutterstock_1117907831
Mieszka tam 11 tysięcy osób, 3200 trafi na bruk. "Nie mamy, gdzie się podziać"
Ze świata
shutterstock_1254454795
Ubyło 100 tysięcy miejsc pracy. Branża w kryzysie
Moto
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Raty się zmienią. Eksperci największych banków w Polsce są zgodni
Z kraju
pap_20251023_191
Dwa wieki tradycji, setki milionów sztuk. "Parze królewskiej zajmie kilka dni"
Ze świata
loteria powerball
Gigantyczna kumulacja rozbita. Rekordowe losowanie
Pieniądze
telefon szpieg hacker
Groźne konsekwencje sykofancji. "Powoduje niekorzystne reakcje, nawet psychozy"
Tech
Tankowiec u wybrzeży Wenezueli (zdjęcie ilustracyjne)
USA wprowadzają "kwarantannę". "Wywierają ogromną presję"
Ze świata
shutterstock_2156725749
Niemiecki problem. "Nie ma sygnałów optymizmu"
Ze świata
Mateusz Morawiecki
Pozywają polskie państwo na 1,5 miliarda. Chodzi o decyzję Morawieckiego
Z kraju
Lotnisko Bruksela-Charleroi, Ryanair
Potężna grzywna nałożona na największą linię Europy. "Absurdalna kara"
Turystyka
santander-shutterstock_2283626043
Koniec Santandera, początek Erste. Co to oznacza dla klientów
Z kraju
Siedziba NIS w Nowym Sadzie
Rosjanie rozmawiają z Węgrami. Chodzi o serbskiego giganta
Ze świata
Donald Trump
Dziurawa blokada Trumpa. Statki płyną do USA
Ze świata
Stambuł w Turcji. Zdjęcie ilustracyjne
Płaca minimalna ostro w górę. Wzrost o 27 procent
Ze świata
AdobeStock_1724630987
Zabawka dla dorosłych prezentem roku pod choinkę
Ze świata
shutterstock_2250571743
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
Francuska niższa izba parlamentu uchwaliła ustawę specjalną w związku z brakiem budżetu na 2026 rok
Największy kraj Unii Europejskiej bez budżetu. Ratuje się ustawą specjalną
Ze świata
shutterstock_2239909941
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
Pieniądze
Donald Tusk
Tusk: co ty Jarku wiesz o tankowaniu
Z kraju
Paczki, przesyłki kurierskie
Fiskus zabrał się za przesyłki. Nieprawidłowości w co piątej
Handel
Siedziba ministerstwa rolnictwa
Chiny uderzają w Europę. Jest komunikat polskiego resortu
Handel
23 1930 fpf cl-0016
Domański podał, ile wydał na święta
Pieniądze
Waldemar Żurek
Zmiany dotyczące ksiąg wieczystych. Żurek: ważne dla obywateli
Z kraju
Przewodniczący NSZZ "Solidarność" w Silesii Grzegorz Babij (trzeci od lewej) z pismem od ministra energii Miłosza Motyki
"To jest strzał w twarz". Ostra reakcja na apel ministra
Z kraju
shutterstock_2230417795
Coraz więcej podróbek czekolady. Na co zwracać uwagę
Z kraju
Kraków
Szykuje się rewolucja w branży. Kary do 50 tysięcy złotych
Turystyka
shutterstock_2236690739
Największa gospodarka zaskoczyła. "W kształcie litery K"
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica