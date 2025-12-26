"Jest gorzej, dlatego jest lepiej". Co zrobić z jedzeniem po świętach?

Co zrobić z nadmiarem jedzenia po świętach Bożego Narodzenia. Podpowiada z Bartłomiejem Krasoniem, wiceprezesem Federacji Polskich Banków Żywności Źródło: TVN24

W piątkowym "Wstajesz i Wiesz" Bartłomiej Krasoń, wiceprezes Federacji Polskich Banków Żywności zwrócił uwagę, że po świętach Bożego Narodzenia wiele polskich domów zmaga się z nadmiarem jedzenia w lodówkach. Jak wyjaśnił, aby uniknąć marnowania żywności w pierwszej kolejności warto rozważyć podzielenie się nim z najbliższymi.

Jak podzielić się jedzeniem?

- Przygotujmy się na to, że możemy się podzielić przede wszystkim z gośćmi, czyli naszykujmy pojemniki, bo to bardzo często jest tak, że nie dzielimy się, ponieważ nie jesteśmy na to gotowi od strony technicznej. Przygotujmy jakieś pojemniki, tak żeby gości wyposażyć już nawet w to, co było na naszych stołach - mówił Krasoń.

- Możemy też się oczywiście podzielić tą żywnością zgodnie z obowiązującymi zasadami w jadłodzielniach, które szeroko już pokrywają nasze miasta. Możemy tam oddać nasze jedzenie, lecz takie, które jest właściwie opisane - dodał.

Krasoń wyjaśnił, że inną możliwością jest dostarczenie żywności organizacjom pozarządowym. Jak dodał, wcześniej warto się upewnić czy danego dnia rzeczywiście takie jedzenie będzie potrzebne.

- Przede wszystkim powinniśmy się dzielić - zaapelował. - Zaczynamy od gości, ale również możemy podzielić się z osobami potrzebującymi, bądź po prostu włożyć nasze nadwyżki do lodówek społecznych - stwierdził.

Jakie jedzenie nadaje się do podzielenia?

Wiceprezes Federacji Polskich Banków Żywności podkreślił, że nie wszystkim można się podzielić w jadłodzielniach czy lodówkach społecznych. Każde z takich miejsc ma swoje zasady, z którymi należy się zapoznać przed dostarczeniem posiłków.

- Mięso czy produkty nabiałowe to żywność o podwyższonym ryzyku. Trzeba na to zwracać szczególną uwagę bo lodówek i jadłodzielni jest bardzo dużo, ale każda ma swoje specyficzne zasady - przekazał rozmówca.

- Dlatego przyjrzmy się czy nasze posiłki są zawekowane, bądź zamknięte szczelnie, ale przede wszystkim dobrze opisane, czyli kiedy przygotowane i z czego przygotowane. To bardzo ważne rzeczy, żeby jak najwięcej informacji dostarczyć na tym krótkim opisie - wyjaśnił.

"Jest gorzej, dlatego jest lepiej"

Krasiński zaznaczył, że pomimo iż większość Polaków przyznajde się do marnowania jedzenia zjawisko to należy postrzegać jako pozytywne. Wskazuje bowiem na rosnącą świadomość tego problemu wśród społeczeństwa.

- To jest dobra informacja, bo jeszcze w 2024 roku do marnowania przyznawało się niecałe 40 procent. Dlatego te 60 procent pokazuje, że jednak mamy tę świadomość, a to jest podstawą od której musimy zacząć. Musimy zdać sobie sprawę, że rzeczywiście marnujemy, bo większość z nas do tego się nie przyznaje, nawet tego nie rejestruje - mówił.

Dobre planowanie to podstawa

- Pamiętajmy, że w naszych domach marnujemy rocznie prawie 3 miliony ton żywności. Tutaj chodzi nie tylko o wyrzucanie czegoś, bo na przykład przeoczyliśmy termin ważności, ale też nieplanowanie naszego menu. Nie planujemy menu na święta, w związku z tym mamy albo nadprodukcję, albo rzeczy których nasi goście nie chcą i tak robimy co roku - podkreślił.

Krasiński dodał, że w zeszłym roku "ponad 50 procent Polaków przyznało się, że kupi tyle samo żywności, co w poprzednich latach. - Tylko 26 procent przyznało się, że rzeczywiście spróbuje zakupić mniej żywności ze względu na ceny, lub w przypadku 30 procent ankietowanych, z powodu zaobserwowanego marnowania jedzenia - mówił.

- Więc jest lepiej, ale niestety to jest proces. Dlatego tutaj rozmawiamy i apelujemy, bo dzisiaj święta i po świętach, ale niedługo Sylwester - więc mamy okazję teraz na bieżąco zrobić swoisty rachunek sumienia. Zajrzyjmy właśnie, co jest na stole, co jest w lodówce, co dzisiaj jeszcze spożyjemy, co możemy z tym dzisiaj jeszcze zrobić i czy nie ma już wniosków na następne dłuższe okresy odpoczynku - podsumował.

