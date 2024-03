- Nie odsunie się, to byłoby bardzo złe dla banku centralnego - powiedziała wiceprezeska NBP zapytana na antenie RMF FM, czy prezes NBP odsunie się od obowiązków na czas trwania procedury mającej postawić go przed Trybunałem Stanu.

Co zrobi prezes Glapiński - komentuje wiceprezeska NBP

Kightley oceniła, że procedura postawienia prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu to nagonka polityczna, która się zaczęła parę lat temu. - To jest znowu szukanie paragrafu na człowieka. Teraz zostały postawione takie zarzuty, które nie mają żadnego związku z rzeczywistością - mówiła wiceprezeska.

"Zakładam, że to rozwiązanie jest możliwe"

Poseł Janusz Cichoń, liczy na dymisję Adama Glapińskiego. - Zakładam, że to rozwiązanie jest możliwe i najlepsze z punktu widzenia bezpieczeństwa naszych finansów, czyli dymisja pana Adama Glapińskiego z zajmowanego stanowiska. Mam taką nadzieję, pewnie przekonamy się niebawem, czy nie jest to płonna nadzieja, ale zobaczymy. Liczę na to, że to się może jednak zdarzyć - powiedział Cichoń.