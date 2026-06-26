Z kraju Co z prądem w upały? Motyka: Polska jest lepiej przygotowana Bartłomiej Ciepielewski |

Synoptyk Arleta Unton-Pyziołek opowiada o fali upałów w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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Podczas piątkowej konferencji prasowej Motyka odniósł się do problemu trwającej fali gorąca, której kulminacja ma nastąpić w najbliższy weekend. Jak zaznaczył, polska sieć elektroenergetyczna jest modernizowana, by usprawnić jej funkcjonowanie.

- Ekstremalne upały zawsze stanowią wyzwanie dla systemu. Polska jest coraz lepiej przygotowana na takie zjawiska, ale w przypadku sytuacji nieprzewidywalnych, ściśle technicznych, robimy wszystko, by ich uniknąć. Poprawiamy odporność systemu, a modernizacja sieci, po tym co zastaliśmy w 2023 roku, radykalnie przyspieszyła - powiedział minister.

Prognozowana temperatura powietrza według modelu ECMWF HRES/IMGW Źródło zdjęcia: ECMWF HRES/IMGW

Motyka: system sobie poradzi

Szef resortu energii dodał, że żadne państwo nie jest w pełni gotowe na wszystkie możliwe ekstremalne zjawiska pogodowe.

- Gdybym miał odpowiedzieć, czy Polska jest w pełni przygotowana na wszelkiego rodzaju sytuacje, odpowiedziałbym: nie ma takiego państwa na świecie. Ale czy jesteśmy lepiej przygotowani niż wcześniej? Zdecydowanie tak - mówił.

- Tak jak poradziliśmy sobie systemowo z rekordowym zapotrzebowaniem na moc podczas tegorocznych mrozów, jestem przekonany, że system będzie bardzo dobrze funkcjonować także podczas upałów - podsumował Motyka.

Upały w Polsce a brak prądu

W rozmowie z tvn24.pl Maciej Wapiński z Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) wyjaśnił, że wysokie temperatury wpływają na wzrost zapotrzebowania na energię - głównie z powodu pracy klimatyzacji i urządzeń chłodniczych. Zaznaczył jednak, że w weekendy obciążenie systemu jest niższe niż w dni robocze.

Jak podkreślił, mimo zapowiadanego upału system elektroenergetyczny jest przygotowany na zwiększone obciążenie i nie ma obecnie ryzyka przerw w dostawach prądu. - Dysponujemy odpowiednią rezerwą mocy. W ciągu dnia system wspiera fotowoltaika - w tej chwili mamy jej już 27 gigawatów. To bardzo duża wartość - zaznaczył.

🔥 Pomimo wysokiej temperatury sytuacja w krajowym systemie elektroenergetycznym jest stabilna.

1/3 pic.twitter.com/lkQmIqRzIV — PSE S.A. (@pse_pl) June 26, 2026 Rozwiń

Zastrzegł, że mogą się zdarzyć lokalne problemy, np. przewrócenie drzewa na linię energetyczną, lecz takie przypadki nie są związane z upałami.

Wapiński dodał, że wraz z zachodem słońca, kiedy produkcja energii z fotowoltaiki spada, większe zapotrzebowanie muszą pokrywać elektrownie węglowe i gazowe. - Nie notujemy poważnych awarii ani ubytków w systemie. Susza również nie wpływa znacząco na pracę elektrowni - zapewnił.

Rekomendacje PSE na czas upałów

Przedstawiciel PSE przypomniał o zaleceniach dotyczących korzystania z energii elektrycznej podczas największych upałów. Zwrócił uwagę, że najbardziej energochłonnym urządzeniem jest klimatyzacja.

- Zachęcamy prosumentów, którzy mają instalacje fotowoltaiczne i korzystają z klimatyzacji, by schłodzili swoje domy w ciągu dnia, gdy działa fotowoltaika. W godzinach szczytu, między 19 a 21, warto ograniczyć zużycie energii. Nie ma jednak powodów do niepokoju - podkreślił.

- Nie wprowadzamy żadnych obowiązkowych ograniczeń, jedynie prosimy o rozsądne zachowanie. Jeśli ktoś chce wesprzeć system, zachęcamy do takiego działania - dodał.

Przygotowanie sieci do wysokich temperatur

Wapiński poinformował, że PSE od wielu dni przygotowuje się na okres upałów.

- Podjęto działania, w tym uzgodnienia z operatorami systemów dystrybucyjnych oraz dużymi jednostkami systemowymi. Nie było potrzeby wprowadzania żadnych nadzwyczajnych środków - wyjaśnił.

Zwrócił też uwagę, że Polska korzysta z możliwości handlu energią z sąsiadami. - W ciągu dnia eksportujemy dużo energii, a wieczorem importujemy. Dzięki temu handel pozwala zaspokoić zapotrzebowanie po najkorzystniejszej cenie - podsumował przedstawiciel PSE.

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