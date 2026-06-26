Co z prądem w upały? Motyka: Polska jest lepiej przygotowana
Podczas piątkowej konferencji prasowej Motyka odniósł się do problemu trwającej fali gorąca, której kulminacja ma nastąpić w najbliższy weekend. Jak zaznaczył, polska sieć elektroenergetyczna jest modernizowana, by usprawnić jej funkcjonowanie.
- Ekstremalne upały zawsze stanowią wyzwanie dla systemu. Polska jest coraz lepiej przygotowana na takie zjawiska, ale w przypadku sytuacji nieprzewidywalnych, ściśle technicznych, robimy wszystko, by ich uniknąć. Poprawiamy odporność systemu, a modernizacja sieci, po tym co zastaliśmy w 2023 roku, radykalnie przyspieszyła - powiedział minister.
Motyka: system sobie poradzi
Szef resortu energii dodał, że żadne państwo nie jest w pełni gotowe na wszystkie możliwe ekstremalne zjawiska pogodowe.
- Gdybym miał odpowiedzieć, czy Polska jest w pełni przygotowana na wszelkiego rodzaju sytuacje, odpowiedziałbym: nie ma takiego państwa na świecie. Ale czy jesteśmy lepiej przygotowani niż wcześniej? Zdecydowanie tak - mówił.
- Tak jak poradziliśmy sobie systemowo z rekordowym zapotrzebowaniem na moc podczas tegorocznych mrozów, jestem przekonany, że system będzie bardzo dobrze funkcjonować także podczas upałów - podsumował Motyka.
Upały w Polsce a brak prądu
W rozmowie z tvn24.pl Maciej Wapiński z Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) wyjaśnił, że wysokie temperatury wpływają na wzrost zapotrzebowania na energię - głównie z powodu pracy klimatyzacji i urządzeń chłodniczych. Zaznaczył jednak, że w weekendy obciążenie systemu jest niższe niż w dni robocze.
Jak podkreślił, mimo zapowiadanego upału system elektroenergetyczny jest przygotowany na zwiększone obciążenie i nie ma obecnie ryzyka przerw w dostawach prądu. - Dysponujemy odpowiednią rezerwą mocy. W ciągu dnia system wspiera fotowoltaika - w tej chwili mamy jej już 27 gigawatów. To bardzo duża wartość - zaznaczył.
Zastrzegł, że mogą się zdarzyć lokalne problemy, np. przewrócenie drzewa na linię energetyczną, lecz takie przypadki nie są związane z upałami.
Wapiński dodał, że wraz z zachodem słońca, kiedy produkcja energii z fotowoltaiki spada, większe zapotrzebowanie muszą pokrywać elektrownie węglowe i gazowe. - Nie notujemy poważnych awarii ani ubytków w systemie. Susza również nie wpływa znacząco na pracę elektrowni - zapewnił.
Rekomendacje PSE na czas upałów
Przedstawiciel PSE przypomniał o zaleceniach dotyczących korzystania z energii elektrycznej podczas największych upałów. Zwrócił uwagę, że najbardziej energochłonnym urządzeniem jest klimatyzacja.
- Zachęcamy prosumentów, którzy mają instalacje fotowoltaiczne i korzystają z klimatyzacji, by schłodzili swoje domy w ciągu dnia, gdy działa fotowoltaika. W godzinach szczytu, między 19 a 21, warto ograniczyć zużycie energii. Nie ma jednak powodów do niepokoju - podkreślił.
- Nie wprowadzamy żadnych obowiązkowych ograniczeń, jedynie prosimy o rozsądne zachowanie. Jeśli ktoś chce wesprzeć system, zachęcamy do takiego działania - dodał.
Przygotowanie sieci do wysokich temperatur
Wapiński poinformował, że PSE od wielu dni przygotowuje się na okres upałów.
- Podjęto działania, w tym uzgodnienia z operatorami systemów dystrybucyjnych oraz dużymi jednostkami systemowymi. Nie było potrzeby wprowadzania żadnych nadzwyczajnych środków - wyjaśnił.
Zwrócił też uwagę, że Polska korzysta z możliwości handlu energią z sąsiadami. - W ciągu dnia eksportujemy dużo energii, a wieczorem importujemy. Dzięki temu handel pozwala zaspokoić zapotrzebowanie po najkorzystniejszej cenie - podsumował przedstawiciel PSE.