Co z podwyżkami dla pielęgniarek? "Duży zawód"

Cofnijmy się do zeszłego roku. To miała być historyczna podwyżka minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. - W zależności od grup będzie to podwyżka gwarantowanego wynagrodzenia zasadniczego od 17 do 41 procent - mówił w maju 2022 roku Piotr Bromber, podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia.