To będzie lista, która będzie też listą wstydu dla niektórych partii politycznych - stwierdził w "Faktach po Faktach" w TVN24 wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak, odnosząc się do listy firm, które sprowadzały ukraińskie zboże. Z kolei były minister rolnictwa i twórca SKL Artur Balazs zaznaczył, że "wyłącznie determinacja i wola decydują o tym, żeby ta lista ujrzała światło dzienne".

Wiceminister rolnictwa o liście firm, które sprowadzały ukraińskie zboże

- Tak, jest determinacja, jest wola, mam listę. Potrzebuję jeszcze chwilę. To jest tylko i wyłącznie z przyczyn technicznych. Jeszcze jej nie mam, bo ja ciągle analizuję to wszystko - mówił Kołodziejczak.

Dodał, że ma "już sposób, w jaki sposób pokazać, kto kupował do Polski to zboże".

- Minister Balazs ma w tym przypadku rację. To będzie lista, która będzie też listą wstydu dla niektórych partii politycznych. Trzeba będzie zmierzyć się z prawdą, bo to będzie też lista wstydu dla niektórych firm - podkreślił wiceminister rolnictwa.

- Z różnych przyczyn, tak jak mówię, czysto technicznych, przedłużyło się to, ale spokojnie. To nam nie ucieknie. Myślę, że mamy ważniejsze sprawy na dzień dzisiejszy, które trzeba rozwiązać - powiedział Kołodziejczak.

Strajki rolników w Polsce i w Europie

- Dzisiaj nikt nie ma wyobraźni, jak ciężkie konsekwencje powoduje otwarcie granicy europejskiej na towary z Ukrainy. Konsekwencje tego będą widoczne przez wiele lat i wiele lat będzie trzeba prostować to, co się stało - powiedział Artur Balazs.

- Jesteśmy krajem granicznym i w tej chwili to dotyczy w pierwszej kolejności Polski, bo tu najłatwiej wypchnąć produkcję, ale to będzie w krótkim czasie dotyczyło całej Unii (Europejskiej). Jeżeli Unia się nie obudzi, to te protesty nie są przypadkowe. Ci rolnicy nie wyszli na spacer, oni broją swoich gospodarstw, swoich rodzin, swoich interesów. Jeżeli Unia się nie obudzi, Komisja Europejska, bo ja nie wierzę tutaj w komisarza Wojciechowskiego, jego wiedza i kompetencje nie rozwiążą tego problemu, to konsekwencje tego dla Europy będą bardzo ciężkie i wzbudzi to olbrzymią niechęć u tak dużej grupy, jaką są rolnicy w Europie - ocenił Balazs.