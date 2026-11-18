Co z atomem w Polsce? Sekretarz energii USA wskazał termin
Przedstawiciele administracji Stanów Zjednoczonych oraz rządów ponad 20 państw europejskich uczestniczą w siódmym spotkaniu Ministerialnego Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TEC), które odbywa się w dniach 18-19 listopada w Warszawie. W ramach wydarzenia doszło również do spotkania premiera Donalda Tuska z Chrisem Wrightem i ambasadorem Tomem Rose'em.
"Wspaniale jest wrócić do Warszawy na szczyt P-TEC" - napisał Wright w mediach społecznościowych. Dodał, że "Polska z własnego doświadczenia wie, jak ważne jest właściwe kształtowanie polityki energetycznej".
Wright: pierwszy blok w 2036 roku to realny termin
W rozmowie z dziennikarzem TVN24 BiS Janem Niedziałkiem amerykański sekretarz energii został zapytany o realizowany we współpracy z amerykańskimi spółkami projekt pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Zgodnie z planem jej pierwszy blok ma zostać komercyjnie uruchomiony w 2036 roku.
Wright ocenił, że dotrzymanie tego terminu powinno być możliwe.
- Budowę można zrealizować w tym przedziale czasowym. Oczywiście procedury regulacyjne i pozostałe zatwierdzenia muszą przebiegać zgodnie z harmonogramem, ale nie ma powodu, dla którego nie mielibyśmy być w stanie tego zrobić - powiedział.
Jak zaznaczył, elektrownia o mocy 3,5 GW będzie oznaczała "ogromne rozszerzenie polskiej bazy energetycznej".
Amerykański atom i gaz zamiast rosyjskich surowców
Wright, pytany o odporność systemu energetycznego na kryzysy podobne do tych, które nastąpiły po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, wskazał na rosnące znaczenie współpracy energetycznej między Stanami Zjednoczonymi, Polską i pozostałymi krajami Europy.
Przypomniał, że USA są największym eksporterem gazu, a Polska w ostatnich latach znacząco zdywersyfikowała kierunki dostaw. Według niego kraje mające kontrakty oparte na amerykańskich kosztach transportu i cenach gazu nie odczuły w ostatnim roku istotnego wpływu rynkowych zawirowań na ceny.
- Jesteśmy również największym producentem energii jądrowej na świecie i z radością rozwijamy jej eksport we współpracy z Polską, innymi krajami europejskimi oraz państwami na całym świecie - podkreślił Wright.
Dodał, że Stany Zjednoczone chcą być kluczowym partnerem energetycznym dla państw gotowych do współpracy z Waszyngtonem.
Zdaniem sekretarza energii Polska już wiele lat temu jednoznacznie opowiedziała się za zmniejszeniem zależności od rosyjskich surowców. Podobne stanowisko zajmuje obecnie cała Europa.
Atom niezawodny i dostępny
Wright pytany, czy budowa elektrowni jądrowej nadal będzie dobrą inwestycją za dziesięć lat, mimo postępu w innych obszarach energetyki, wskazał na doświadczenia Stanów Zjednoczonych.
Przypomniał, że USA korzystają z energetyki jądrowej od około 80 lat, a odpowiednio utrzymywane elektrownie mogą pracować przez wiele dziesięcioleci.
- Ekonomia tego rozwiązania jest bardzo przekonująca. Najważniejsze jest jednak to, że atom jest niezawodny i zawsze dostępny. Świat potrzebuje znacznie więcej stabilnych i niezawodnych źródeł energii - podkreślił.
Wright krytycznie o ograniczeniach OZE
Amerykański sekretarz energii odniósł się również do roli odnawialnych źródeł energii. Zaznaczył, że sam pracował w sektorze energetyki słonecznej i interesuje się rozwojem tych technologii. Zwrócił jednak uwagę, że produkcja energii z wiatru i słońca zależy od warunków pogodowych.
- Jeżeli dane źródło energii jest dostępne wyłącznie wtedy, gdy świeci słońce albo wieje wiatr, to niekoniecznie działa w chwili, w której potrzebuje go odbiorca - wyjaśnił.
Wright ocenił, że źródła wiatrowe i słoneczne nie są samodzielnymi źródłami energii, lecz technologiami pozwalającymi ograniczyć zużycie paliwa w innych elektrowniach. Gdy warunki pogodowe są odpowiednie, można zmniejszyć produkcję w jednostkach gazowych lub jądrowych, ale później konieczne jest jej ponowne zwiększenie.
- Gdy zza chmur wychodzi słońce lub zaczyna wiać wiatr, można nieco zmniejszyć produkcję w elektrowni gazowej czy jądrowej. Później trzeba ją ponownie zwiększyć. Nie jesteśmy w stanie korzystać z wiatru i słońca przez cały czas. Jeżeli więc ich wdrażanie jest wymuszane, może to prowadzić do wzrostu cen energii - podsumował.