Z kraju Co z atomem w Polsce? Sekretarz energii USA wskazał termin Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Chris Wright o polskiej elektrowni jądrowej: pierwszy blok w 2036 roku to realny termin Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24 BiS

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Przedstawiciele administracji Stanów Zjednoczonych oraz rządów ponad 20 państw europejskich uczestniczą w siódmym spotkaniu Ministerialnego Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TEC), które odbywa się w dniach 18-19 listopada w Warszawie. W ramach wydarzenia doszło również do spotkania premiera Donalda Tuska z Chrisem Wrightem i ambasadorem Tomem Rose'em.

"Wspaniale jest wrócić do Warszawy na szczyt P-TEC" - napisał Wright w mediach społecznościowych. Dodał, że "Polska z własnego doświadczenia wie, jak ważne jest właściwe kształtowanie polityki energetycznej".

Great to be back in Warsaw for P-TEC.



Poland knows firsthand the importance of getting energy policy right. Together with our European allies, we’re working to unleash energy abundance, strengthen our economies, and advance the freedom and prosperity that come with affordable,… — Secretary Chris Wright (@SecretaryWright) November 17, 2026 Rozwiń

Wright: pierwszy blok w 2036 roku to realny termin

W rozmowie z dziennikarzem TVN24 BiS Janem Niedziałkiem amerykański sekretarz energii został zapytany o realizowany we współpracy z amerykańskimi spółkami projekt pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Zgodnie z planem jej pierwszy blok ma zostać komercyjnie uruchomiony w 2036 roku.

Wright ocenił, że dotrzymanie tego terminu powinno być możliwe.

- Budowę można zrealizować w tym przedziale czasowym. Oczywiście procedury regulacyjne i pozostałe zatwierdzenia muszą przebiegać zgodnie z harmonogramem, ale nie ma powodu, dla którego nie mielibyśmy być w stanie tego zrobić - powiedział.

Jak zaznaczył, elektrownia o mocy 3,5 GW będzie oznaczała "ogromne rozszerzenie polskiej bazy energetycznej".

Amerykański atom i gaz zamiast rosyjskich surowców

Wright, pytany o odporność systemu energetycznego na kryzysy podobne do tych, które nastąpiły po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, wskazał na rosnące znaczenie współpracy energetycznej między Stanami Zjednoczonymi, Polską i pozostałymi krajami Europy.

Przypomniał, że USA są największym eksporterem gazu, a Polska w ostatnich latach znacząco zdywersyfikowała kierunki dostaw. Według niego kraje mające kontrakty oparte na amerykańskich kosztach transportu i cenach gazu nie odczuły w ostatnim roku istotnego wpływu rynkowych zawirowań na ceny.

- Jesteśmy również największym producentem energii jądrowej na świecie i z radością rozwijamy jej eksport we współpracy z Polską, innymi krajami europejskimi oraz państwami na całym świecie - podkreślił Wright.

Dodał, że Stany Zjednoczone chcą być kluczowym partnerem energetycznym dla państw gotowych do współpracy z Waszyngtonem.

Zdaniem sekretarza energii Polska już wiele lat temu jednoznacznie opowiedziała się za zmniejszeniem zależności od rosyjskich surowców. Podobne stanowisko zajmuje obecnie cała Europa.

Chris Wright o polskiej elektrowni jądrowej: pierwszy blok w 2036 roku to realny termin Źródło: TVN24

Atom niezawodny i dostępny

Wright pytany, czy budowa elektrowni jądrowej nadal będzie dobrą inwestycją za dziesięć lat, mimo postępu w innych obszarach energetyki, wskazał na doświadczenia Stanów Zjednoczonych.

Przypomniał, że USA korzystają z energetyki jądrowej od około 80 lat, a odpowiednio utrzymywane elektrownie mogą pracować przez wiele dziesięcioleci.

- Ekonomia tego rozwiązania jest bardzo przekonująca. Najważniejsze jest jednak to, że atom jest niezawodny i zawsze dostępny. Świat potrzebuje znacznie więcej stabilnych i niezawodnych źródeł energii - podkreślił.

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Wright krytycznie o ograniczeniach OZE

Amerykański sekretarz energii odniósł się również do roli odnawialnych źródeł energii. Zaznaczył, że sam pracował w sektorze energetyki słonecznej i interesuje się rozwojem tych technologii. Zwrócił jednak uwagę, że produkcja energii z wiatru i słońca zależy od warunków pogodowych.

- Jeżeli dane źródło energii jest dostępne wyłącznie wtedy, gdy świeci słońce albo wieje wiatr, to niekoniecznie działa w chwili, w której potrzebuje go odbiorca - wyjaśnił.

Wright ocenił, że źródła wiatrowe i słoneczne nie są samodzielnymi źródłami energii, lecz technologiami pozwalającymi ograniczyć zużycie paliwa w innych elektrowniach. Gdy warunki pogodowe są odpowiednie, można zmniejszyć produkcję w jednostkach gazowych lub jądrowych, ale później konieczne jest jej ponowne zwiększenie.

- Gdy zza chmur wychodzi słońce lub zaczyna wiać wiatr, można nieco zmniejszyć produkcję w elektrowni gazowej czy jądrowej. Później trzeba ją ponownie zwiększyć. Nie jesteśmy w stanie korzystać z wiatru i słońca przez cały czas. Jeżeli więc ich wdrażanie jest wymuszane, może to prowadzić do wzrostu cen energii - podsumował.