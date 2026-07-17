Z kraju Co się dzieje ze złotym? Tego nie było od 2024 roku Oprac. Wiktor Knowski |

Adam Glapiński: nie wykluczam obniżki stóp procentowych w 2026 roku Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Złoty kontynuuje trend z ostatnich dni i traci na wartości. Ok. godz. 17.00 jest tak:

kurs euro idzie w górę o 0,4 proc do ok. 4,34 zł,

dolar zwyżkuje o 0,5 proc. do nieco powyżej 3,80 zł,

funt jest delikatnie na plusie - kosztuje 5,10 zł,

frank drożeje o 0,5 proc. do 4,70 zł.

Ostatni raz złoty był tak słaby na przełomie października i listopada 2024 roku - wtedy to jedno euro kosztowało ponad 4,34 zł.

Kurs EUR/PLN z ostatnich dwóch lat Źródło zdjęcia: stooq.pl

Złoty. Co z polską walutą

W kolejnych dniach kluczowe dla polskiej waluty będą krajowe odczyty makro i wyniki posiedzenia EBC.

Ekonomiści Pekao wskazywali w porannym raporcie, że do przerwania osłabienia złotego potrzeba dobrych danych z polskiej gospodarki, a najbliższe z nich zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu. GUS poda w kolejnych dniach czerwcowe odczyty sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej, zatrudnienia i wynagrodzenia, a także lipcowe wskaźniki koniunktury gospodarczej i konsumenckiej.

W czwartek decyzję o stopach procentowych zakomunikuje Europejski Bank Centralny. Po czerwcowej podwyżce o 25 pb. (depozytowa 2,25 proc.) przedstawiciele banku tonowali oczekiwania na rychły kolejny ruch w górę. Była to bowiem pierwsza podwyżka stóp w strefie euro od prawie trzech lat.

Kurs złotego a wypowiedzi prezesa NBP

Według analityków spadek wartości złotego może być częściowo wywołany wypowiedziami szefa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Na ubiegłotygodniowej konferencji stwierdził on, że jeżeli obecne warunki gospodarcze pozostają bez zmian, istnieje możliwość obniżki stóp procentowych.

"Tak śmiała komunikacja (prezesa Adama Glapińskiego - red.) stanowiła dla rynków istotne zaskoczenie. Inwestorzy w obliczu eskalacji na Bliskim Wschodzie oczekiwali ostrożności lub nawet stonowanej jastrzębiości w komunikatach, zastanawiając się czy wyższe ceny ropy naftowej nie zmuszą Radę (Polityki Pieniężnej) do podniesienia stóp procentowych w późniejszej części roku" - ocenia analityk XTB Michał Jóźwiak.

Osłabienie złotego. Komentarze ekspertów

Coraz mniejsza rozbieżność między prognozowanymi poziomami stóp procentowych w Polsce i strefie euro nie sprzyja polskiej walucie.

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"EURPLN znowu od jakiegoś czasu porusza się w rytm oczekiwanych zmian w stopach procentowych. Ostatnie wzrosty to najwyraźniej efekt bardziej jastrzębiego nastawienia rynku w stosunku do polityki EBC" - dodają eksperci mBanku.

🇵🇱 EURPLN znowu od jakiegoś czasu porusza się w rytm oczekiwanych zmian w stopach procentowych. Ostatnie wzrosty to najwyraźniej efekt bardziej jastrzębiego nastawienia rynku w stosunku do polityki EBC. pic.twitter.com/KuXIHdJ82k — mBank Research (@mbank_research) July 16, 2026 Rozwiń

Wpływ na wartość polskiej waluty mogą mieć też wydarzenia na Bliski Wchodzie.

"Wyższe ceny ropy oraz wzrost ryzyk geopolitycznych zdecydowanie nie są jednak dla polskiej waluty (podobnie jak i innych walut rynków wschodzących) czynnikiem sprzyjającym. Kolejne negatywne nagłówki mogą prowadzić do dalszego wzrostu pary EURPLN" - zaznaczył Jóźwiak.