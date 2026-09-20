Z kraju Co Polska kupuje z Chin? Import tych towarów wzrósł dwukrotnie Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Krzysztof Kopeć (Krajowi Producenci Leków): świat jest uzależniony od substancji do produkcji leków z Chin Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Od stycznia do lipca 2026 roku wartość importu z Chin wzrosła o 13,2 procent rok do roku i osiągnęła 36,7 mld euro. W samym lipcu wyniosła 6,15 mld euro wobec 4,78 mld euro w analogicznym miesiącu 2025 roku.

Jak podkreślił Polski Fundusz Rozwoju, w lipcu Chiny po raz pierwszy od co najmniej stycznia 2004 roku wyprzedziły Niemcy, stając się największym dostawcą towarów do Polski. Wartość importu z Niemiec wyniosła w tym miesiącu 6,06 mld euro, a więc była o 90 mln euro niższa niż dostaw z Chin.

Komputery i smartfony na czele

Największą grupą towarów sprowadzanych z Chin były komputery. W pierwszych siedmiu miesiącach 2026 roku ich import osiągnął wartość 2,4 mld euro, co oznacza wzrost o 44 procent rok do roku. Komputery odpowiadały za 6,5 procent całego importu z tego kraju.

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Na drugim miejscu znalazły się smartfony. Wartość ich importu wyniosła 1,8 mld euro i była o 2,1 procent wyższa niż rok wcześniej. Udział tej kategorii w dostawach z Chin sięgnął 5 procent.

Ponad dwukrotny wzrost importu samochodów

Największą dynamikę wśród głównych kategorii towarowych odnotowano w przypadku samochodów. Wartość ich importu wzrosła o 112,3 procent rok do roku, do 1,2 mld euro. Tym samym samochody odpowiadały już za 3,3 procent całego importu z Chin.

Polska sprowadziła również części i akcesoria komputerowe o wartości 1 mld euro, czyli o 36,2 procent więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Do 1 mld euro wzrosła także wartość importu akumulatorów elektrycznych. Była ona o 62 procent wyższa niż rok wcześniej. Części i akcesoria komputerowe stanowiły 2,8 procent polskiego importu z Chin, natomiast akumulatory elektryczne - 2,7 procent.

Łącznie pięć największych grup towarowych stanowiło ponad 20 procent wartości importu z Chin.