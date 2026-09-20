Co Polska kupuje z Chin? Import tych towarów wzrósł dwukrotnie
Od stycznia do lipca 2026 roku wartość importu z Chin wzrosła o 13,2 procent rok do roku i osiągnęła 36,7 mld euro. W samym lipcu wyniosła 6,15 mld euro wobec 4,78 mld euro w analogicznym miesiącu 2025 roku.
Jak podkreślił Polski Fundusz Rozwoju, w lipcu Chiny po raz pierwszy od co najmniej stycznia 2004 roku wyprzedziły Niemcy, stając się największym dostawcą towarów do Polski. Wartość importu z Niemiec wyniosła w tym miesiącu 6,06 mld euro, a więc była o 90 mln euro niższa niż dostaw z Chin.
Komputery i smartfony na czele
Największą grupą towarów sprowadzanych z Chin były komputery. W pierwszych siedmiu miesiącach 2026 roku ich import osiągnął wartość 2,4 mld euro, co oznacza wzrost o 44 procent rok do roku. Komputery odpowiadały za 6,5 procent całego importu z tego kraju.
Na drugim miejscu znalazły się smartfony. Wartość ich importu wyniosła 1,8 mld euro i była o 2,1 procent wyższa niż rok wcześniej. Udział tej kategorii w dostawach z Chin sięgnął 5 procent.
Ponad dwukrotny wzrost importu samochodów
Największą dynamikę wśród głównych kategorii towarowych odnotowano w przypadku samochodów. Wartość ich importu wzrosła o 112,3 procent rok do roku, do 1,2 mld euro. Tym samym samochody odpowiadały już za 3,3 procent całego importu z Chin.
Polska sprowadziła również części i akcesoria komputerowe o wartości 1 mld euro, czyli o 36,2 procent więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Do 1 mld euro wzrosła także wartość importu akumulatorów elektrycznych. Była ona o 62 procent wyższa niż rok wcześniej. Części i akcesoria komputerowe stanowiły 2,8 procent polskiego importu z Chin, natomiast akumulatory elektryczne - 2,7 procent.
Łącznie pięć największych grup towarowych stanowiło ponad 20 procent wartości importu z Chin.