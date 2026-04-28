Bolączki systemu kaucyjnego. "Przez to mamy kolejki"

Paulina Hennig-Kloska o "trudnościach logistycznych" w systemie kaucyjnym
Ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska stwierdziła we wtorek, że system kaucyjny nie do końca działa tak, jak powinien. - Mamy pewne uwagi - powiedziała na antenie TVN24 w programie "Rozmowa Piaseckiego".

Szefowa resortu klimatu Paulina Hennig-Kloska zapytana we wtorek na antenie TVN24 w programie "Rozmowa Piaseckiego" o ocenę systemu kaucyjnego, który działa w Polsce od 1 października 2025 roku, stwierdziła, że "mamy pewne uwagi".

- Pracujemy z operatorami, wymuszając pewne zachowania - zaznaczyła. - To jest bardzo trudna, logistyczna zmiana, która została oddana w ręce wolnej gospodarki - dodała.

System kaucyjny działa w Polsce od 1 października 2025 roku. Jak wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska, system to mechanizm, w ramach którego konsumenci przy zakupie towarów w opakowaniach objętych systemem zapłacą dodatkową opłatę (kaucję), która będzie im zwracana w momencie oddania opakowania w punkcie zbiórki.

Ministra klimatu: nie są w stanie bez systemu kaucyjnego takich wyników zrobić

Wiele uwag do wprowadzonego systemu od samego początku mają także sami przedsiębiorcy. W ostatnich dniach Rada Przedsiębiorczości wystosowała apel do Premiera Donalda Tuska o wstrzymanie funkcjonowania systemu kaucyjnego, przeprowadzenie audytu jego skutków oraz analizę jego skuteczności dla ochrony środowiska, a także o zaprzestanie prac nad planami włączania kolejnych opakowań do tegoż systemu.

- Mieliśmy rację, zwracając w ubiegłym roku uwagę na to, że system kaucyjny w zaproponowanej przez resort klimatu formule jest przedsięwzięciem przedwczesnym, niedostatecznie przygotowanym, kosztownym i nieefektywnym - powiedział cytowany w apelu prezes Rady Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

Jak dodał, "ostrzegaliśmy, że jego wdrożenie spowoduje chaos organizacyjny, a także zwiększy obciążenia dla przedsiębiorców oraz konsumentów. Nie myliliśmy się". - Już dziś mieszkańcy za wprowadzenie systemu kaucyjnego drogo płacą, a ich koszty będą się tylko powiększać - stwierdził Abramowicz.

Jednak zdaniem ministry klimatu "koszty potężne poniesiemy, jeżeli nie poprawimy zwrotu odpadów opakowaniowych, ponieważ przedsiębiorcy mają wyznaczone cele na ten rok". - To jest 77 procent zbiórki opakowań, które wprowadzają na rynek. Nie są w stanie bez systemu kaucyjnego takich wyników zrobić - powiedziała gościni programu "Rozmowa Piaseckiego".

"Ludzie kumulują się tam, gdzie są automaty"

Jak stwierdziła dalej, "system kaucyjny jest bardzo potrzebny". Wyjaśniła także, że powstały do tej pory 52 tys. punkty zbioru.

- Mamy jeden problem. Ludzie kumulują się tam, gdzie są automaty. I 80 procent zwrotów dokonywanych jest w 20 procentach punktów, gdzie są automaty. I przez to mamy kolejki i przepełnione automaty - powiedziała.

Jak wyjaśnia na rządowej stronie resort klimatu, "zbieranie opakowań może odbywać się ręcznie, np. przez pracowników sklepu lub w sposób zautomatyzowany w specjalnych urządzeniach (w tzw. butelkomatach)".

- Ja wczoraj miałam spotkanie z przedsiębiorcami - i z przedstawicielami również punktów handlowych i operatorów - i po raz kolejny apelowałam o zwiększanie automatyzacji, skoro jest taka ludzka potrzeba. Albo też lepsze oznakowanie tych ręcznych punków odbioru - skwitowała szefowa resortu klimatu.

