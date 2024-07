Co dalej z wiekiem emerytalnym? Prezes ZUS odpowiada

Dzisiaj nie ma przestrzeni na podniesienie wieku emerytalnego - mówi w czwartkowym wydaniu "Dziennika Gazeta Prawna" prezes ZUS Zbigniew Derdziuk. Wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w odpowiedzi na pytania redakcji biznesowej tvn24.pl przekazało, że nie prowadzi obecnie prac mających podwyższyć wiek emerytalny, czy też nad zrównaniem go dla kobiet i mężczyzn.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk ocenił, że sytuacja samego ZUS "jest bardzo dobra", a sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - "dobra i zgodna z prognozami".

- System emerytalny jest tak skonstruowany, że fundusz emerytalny ma stały deficyt strukturalny. Z kolei fundusze wypadkowy oraz rentowy mają nadwyżkę - powiedział. Dodał, że fundusz emerytalny ma stały deficyt wynikający chociażby ze zmian demograficznych. - Polacy żyją coraz dłużej, mamy niższy przyrost naturalny, więc nasze społeczeństwo starzeje się - wyjaśnił.

Dodał, że obecnie wpłacane składki pokrywają 85,6 proc. wydatków FUS.

"Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem"

Zbigniew Derdziuk prezes ZUS zwrócił uwagę, że liczba aktywnych płatników składek i osób ubezpieczonych w ZUS pozostaje stabilna, ale wzrosła "znacząco" liczba osób pobierających świadczenia. Poinformował, że obecnie emerytury i renty otrzymuje ok. 8 mln osób. Na koniec marca br. było 2,9 mln płatników, to oznacza wzrost w porównaniu do końca 2023 r. o ok. 1,1 tys. Do tego coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce i odprowadza składki; jest ich ok. 1,2 mln, zaś pod koniec 2015 r. było 185 tys.

- Tendencji demograficznych nie oszukamy – jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Jeszcze w latach 90. na rynek pracy wchodziło co roku ok. 750 tys. młodych osób. Obecnie zdecydowanie mniej. Do tego rodzi się coraz mniej dzieci – ok. 270 tys. w 2023 r. To wszystko wpływa na wydolność systemu ubezpieczeń społecznych - podkreślił.

Dodał, że deficyt roczny funduszu emerytalnego wyrażony w procencie PKB może rosnąć z poziomu 2,2 proc. w 2023 r. do 2,9 proc. w latach 2025–2030.

"Należy przekonywać młodych do jak najdłuższej aktywności zawodowej"

Na sugestię gazety, że racjonalne byłoby więc podniesienie wieku emerytalnego, prezes ZUS zwrócił uwagę, że poprzedni rząd Donalda Tuska podjął decyzję o podniesieniu wieku emerytalnego. - Była to racjonalna decyzja. Ale z powodów politycznych kolejny rząd tę decyzję cofnął. Moim zdaniem dzisiaj nie ma przestrzeni na podniesienie wieku emerytalnego - powiedział Derdziuk.

Na uwagę "DGP", że wycofanie się z podwyżki wieku emerytalnego to "tchórzostwo i kierowanie się wyłącznie słupkami wyborczymi, a nie odpowiedzialnością za pokolenie, które będzie w przyszłości dostawać groszowe emerytury", szef ZUS odpowiedział: - Będę się upierał, że to jednak racjonalność, tylko bardzo doraźna. Ale, żeby nie zrealizował się czarny scenariusz, należy przekonywać młodych do jak najdłuższej aktywności zawodowej.

Resort tłumaczy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w odpowiedzi na pytania redakcji biznesowej tvn24.pl, przekazało, że nie prowadzi obecnie prac mających podwyższyć wiek emerytalny, czy też nad zrównaniem go dla kobiet i mężczyzn.

