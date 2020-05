Co dalej z fuzją polskich gigantów? Komisja Europejska odroczyła decyzję

Do 22 lipca wydłużono czas na podjęcie decyzji w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem, powodem jest złożenie przez polską spółkę nowych propozycji środków zaradczych - poinformowała we wtorek Komisja Europejska.

Test rynkowy

Orlen już na początku maja przesłał do Brukseli propozycje ustępstw, tak by Komisja zgodziła się na jego połączenie z Lotosem. Środki zaradcze, jak określane to jest w języku prawniczym, zostały poddane tzw. testowi rynkowemu. Żadna ze stron nie informuje o jego wynikach, ale w poniedziałek Orlen złożył kolejny pakiet zmian.