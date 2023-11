Co dalej ze sztandarowym programem rządu PiS. "Nabór zostanie automatycznie wstrzymany"

Program Bezpieczny Kredyt 2 procent jest skierowany do młodych Polaków (do 45. r.ż.), którzy do tej pory nie mieli własnego mieszkania. Określono górny limit kwoty kredytu (500 tys. zł dla singla lub 600 tys. zł dla małżeństwa lub rodzica z dzieckiem). Do takiego kredytu państwo dopłaca do comiesięcznych rat przez 10 lat. Program wystartował na początku lipca.