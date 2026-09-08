Z kraju Chińskie platformy tracą pozycję w Polsce. Spadki liczone w milionach Oprac. Wiktor Knowski |

Nowe cło na przesyłki spoza UE Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Longfin Media/Shutterstock

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Unia Europejska wprowadziła od 1 lipca 2026 r. tymczasowe cło w wysokości 3 euro za sztukę dla towarów o wartości do 150 euro importowanych w sprzedaży na odległość. Cło obejmuje towary sprzedawane bezpośrednio konsumentom w UE, w tym przez platformy internetowe.

Resort finansów poinformował, że w lipcu 2026 r. liczba zgłoszeń celnych dla przesyłek z e-commerce w Polsce wyraźnie spadła. Było ich nieco ponad 2,1 mln, podczas gdy miesiąc wcześniej ponad 4,2 mln. Oznacza to spadek o około połowę w porównaniu z czerwcem.

Chińskie platformy liczą straty

Regulacje spowodowały, że liczba użytkowników Temu spadła w lipcu do 13,1 mln z 16,68 mln użytkowników w czerwcu. W sierpniu platforma ta odnotowała kolejny spadek do 12,8 mln. Platforma Temu spadła na trzecie miejsce w rankingu popularności platform zakupowych.

Odbiła natomiast liczba użytkowników Aliexpress, która w lipcu spadła do 8,43 mln z 9,975 mln w czerwcu, aby w sierpniu osiągnąć 8,9 mln użytkowników. Liderem, popularności pozostaje Allegro, które w sierpniu miało 18,5 mln użytkowników wobec 18,34 mln w lipcu.