Bank sprzedaje część detaliczną. Jest reakcja rynku

VeloBank kupuje część detaliczną Citi Handlowego

VeloBank podał, że po finalizacji transakcji klienci detaliczni Citi Handlowego zostaną jego klientami. Z komunikatu wynika, że w efekcie transakcji ok. 1650 pracowników Citi Handlowego przejdzie do VeloBanku, który obecnie zatrudnia ponad 3 tys. osób.

Citi Handlowy po sprzedaży części detalicznej

Jak wynika z komunikatu Banku Handlowego, do którego należy Citi Handlowy, wydzielenie bankowości detalicznej ma nastąpić w ramach podziału banku. W części detalicznej znajdzie się portfel ok. 6 mld zł kredytów, ok. 22,1 mld zł depozytów oraz ok. 8,9 mld zł aktywów pod zarządzaniem, z przypisanym kapitałem własnym w wysokości ok. 0,9 mld zł. Bank Handlowy podał, że pozostanie przy nim detaliczny portfel kredytów hipotecznych wyrażonych w walutach obcych w wysokości ok. 24 mln zł.