Wielki bank chce sprzedać część biznesu w Polsce. Nowe informacje

Citigroup chce sprzedać część biznesu w Polsce

- Jak mówiłam w listopadzie, wróciliśmy do procesu poszukiwania kupca (...). Czekamy na właściwy moment do wyjścia z ofertą na rynek. Spodziewam się, że rozmowy z potencjalnymi zainteresowanymi rozpoczną się w niedługim czasie - powiedziała Elżbieta Czetwertyńska podczas telekonferencji.

- Nie wiemy, kiedy dokładnie to nastąpi, ale myślę, że jest to bliżej, niż gdy była ostatnia konferencja wynikowa. Na pewno nie zmieniła się decyzja Citi co do wyjścia z bankowości detalicznej i by w tym roku, na początku roku, ten proces się rozpoczął - dodała prezes.