Chodnik staje się drogą dla pieszych. Ministerstwo wyjaśnia

Droga dla pieszych zostanie podzielona na trzy części. Tak wynika z rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury, które wejdzie w życie od środy. Resort wyjaśnił, że po wejściu w życie nowych przepisów "droga publiczna powinna być projektowana i budowana w taki sposób, aby każdy uczestnik ruchu mógł z niej korzystać w sposób bezpieczny i komfortowy".

Zmiany wynikają z wejścia w życie rozporządzenia resortu infrastruktury z 24 czerwca br. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, które stanowi nowy system wymagań technicznych w drogownictwie.

"Dotychczasowy chodnik staje się drogą dla pieszych, ale dla użytkowników tak naprawdę nic się nie zmienia. Dotychczas przepisy Prawa o ruchu drogowym używały zamiennie pojęć 'chodnik' i 'droga dla pieszych', przy czym np. dopuszczały zatrzymanie lub postój pojazdu tylko na chodniku" - wskazało MI we wtorkowym komunikacie.

Droga dla pieszych podzielona

Od środy wejdzie w życie podział drogi dla pieszych na trzy części. Pierwsza to chodnik, który będzie przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

Drugą częścią będzie pas buforowy, który przylega do chodnika od strony jezdni, torowiska tramwajowego lub drogi dla rowerów. Może być on przeznaczony np. do postoju lub zatrzymania pojazdów.

Część trzecia to pas obsługujący, przylegający do chodnika od strony granicy pasa drogowego, np. przy budynku, przeznaczony do pełnienia innych funkcji niż te dopuszczone na chodniku (np. prowadzenia działalności społeczno-gospodarczej, umieszczania urządzeń drogowych lub obiektów małej architektury, takich jak podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody do budynku).

"Chodnik powinien stanowić bezpieczne miejsce dla pieszych"

Resort wyjaśnił, że po wejściu w życie nowych przepisów "droga publiczna powinna być projektowana i budowana w taki sposób, aby każdy uczestnik ruchu mógł z niej korzystać w sposób bezpieczny i komfortowy". Oznacza to - jak podkreślono - że każdy z nich powinien mieć zapewniony niezbędny korytarz ruchu.

"Skoro na jezdni nikt nie umieszcza latarni drogowych, to dlaczego takie sytuacje zdarzają się na chodnikach? Chodnik to również miejsce, gdzie realizuje się aktywność społeczna, niekoniecznie związana z ruchem drogowym: poruszając się po chodniku kupujemy gazety w kiosku, wchodzimy do ogródków restauracyjnych, wyrzucamy śmieci do koszy, pozostawiamy na nich hulajnogi elektryczne. Musimy jednak pamiętać, że wśród nas są osoby z dysfunkcjami wzorku, dla których tego typu obiekty stanowią realne zagrożenie w poruszaniu się po drodze. Dlatego od 21 września 2022 r. chodnik powinien stanowić bezpieczne miejsce dla pieszych" - podkreśliło Ministerstwo Infrastruktury.

Resort podkreślił, że w przypadku istniejącej infrastruktury przepisy nie nakazują dokonywania jakichkolwiek czynności. Resort zachęca jednak zarządców dróg do porządkowania przestrzeni w pasie drogowym, mając na uwadze zarówno potrzeby pieszych, osób ze szczególnymi potrzebami, jak i kierujących pojazdami.

Postój pojazdu na drogach dla pieszych

Jak wskazało MI, nowe przepisy nie zmieniają zasad dopuszczających zatrzymanie lub postój pojazdu na drogach dla pieszych.

Oznacza to, że w dalszym ciągu dopuszcza się zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony. Pod warunkiem, że na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju, szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 metra i nie utrudni ruchu pieszych, a pojazd umieszczony przednią osią na drodze dla pieszych nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

Autor:mb/ams

Źródło: PAP