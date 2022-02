Prezydencki minister: Chiny chcą zbudować w Polsce centrum logistyczne

Rozmowy Andrzeja Dudy z XI Jinpingiem. "Dotyczyły spraw gospodarczych"

- Rozmowy dotyczyły spraw gospodarczych; w szczególności Chiny zadeklarowały chęć budowy w Polsce swojego centrum logistycznego, jeżeli chodzi o dystrybucję ich materiałów - zaznaczył minister. - Polska jest tym ogromnie tym zainteresowana; myślimy tu o tym korytarzu dotyczącym Nowego Jedwabnego Szlaku. Tu ma być to centrum. Chińczycy chcą to zrobić - poinformował Dera.

Według niego, oznaczałoby to dla Polski "ogromne zyski", gdyż "środki z dystrybucji wtedy zostają w Polsce, z urządzeń, z materiałów, z wszystkiego co z Chin wpłynie do Polski".