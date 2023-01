"Europa czekała na decyzje Chin". Ważny moment dla trzech sektorów

Chiny po około trzech latach poluzowały ograniczenia związane z COVID-19 i ponownie otworzyły swoje granice. W opinii przedsiębiorców zrzeszonych zniesienie obostrzeń w Państwie Środka "jest szansą na usprawnienie relacji gospodarczych i poprawienie przepływu towarów z Chin do Europy" - powiedziała Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Jak wskazano, to ważny moment zwłaszcza dla transportu, spedycji i logistyki.

Handel Chin z Europą

Jak zauważyła, zniesienie polityki "zero-COVID" w Państwie Środka to dobra wiadomość dla gospodarki w całej Europie. Oznacza to możliwość swobodniejszego handlu i sprawniejszego budowania łańcuchów dostaw. "W opinii przedsiębiorców zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie zniesienie obostrzeń w Chinach jest szansą na usprawnienie relacji gospodarczych i poprawienie przepływu towarów z Chin do Europy. W ostatnich miesiącach było to prostsze niż w roku 2021, ale i tak mechanizmy asekuracyjne ze strony chińskich przedsiębiorców bardzo często komplikowały relacje gospodarcze. Obostrzenia były najbardziej kłopotliwe dla sektorów TSL (transport, spedycja oraz logistyka - red.) i e-commerce" - wskazała Mojsiuk.