Chemia w owocach i warzywach. Alarmujące wyniki kontroli

W okresie objętym kontrolą, czyli latach 2016-2018, długi czas badań dotyczył zarówno warzyw i owoców przeznaczonych do długiego przechowania, jak i tych, których termin przydatności do spożycia był bardzo krótki, na przykład owoców miękkich. Z raportu NIK wynika, że badanie pobranej z pola próbki czarnej porzeczki trwało 26 dni, truskawki - 43 dni, maliny - 46 dni, jabłka - 70 dni. Na wynik badania próbki marchwi oczekiwano 55 dni, korzenia pietruszki - 58 dni, rukoli - 63 dni, a sałaty aż 84 dni.

- Jeżeli taka próbka została pobrana w tym momencie, kiedy kupimy, a dopiero mniej więcej po miesiącu mamy wyniki, to te pomidory lądują już w naszym żołądku - mówi Katarzyna Bosacka, autorka programu "Wiem, co jem".

Badanie płodów rolnych

NIK podkreśliła, że długi czas oczekiwania na wyniki badań próbek płodów rolnych w praktyce uniemożliwiał Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa wydanie ewentualnego zakazu przeznaczania do spożycia i wprowadzania do obrotu płodów rolnych, gdyby zawierały pozostałości środków ochrony roślin. W efekcie w ciągu trzech lat, od 2016 do 2018 roku, organy PIORiN wydały tylko jedną taką decyzję.

Chemia w żywności

Wnioski

Najwyższa Izba Kontroli we wnioskach pokontrolnych zwróciła się z apelem do premiera o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia do ustawy o środkach ochrony roślin obowiązku dokumentowania sprzedaży środków ochrony roślin użytkownikom profesjonalnym.