Z kraju

"Chciałbym przeprosić". Domański skomentował utrudnienia w działaniu KSeF

Andrzej Domański
Andrzej Domański o funkcjonowaniu systemu KSeF: wystąpiły problemy, przepraszam za to
Źródło: TVN24
W pierwszych dniach funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wystąpiły problemy z logowaniem za pomocą profilu zaufanego - poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w programie "Rozmowa Piaseckiego". Jak wyjaśnił, trudności wynikały z nałożenia się dwóch czynników: dużego obciążenia serwerów oraz cyberataku na system logowania. Szef finansów odniósł się także do zmian w zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Minister przyznał, że użytkownicy mogli mieć kłopoty z dostępem do platformy w pierwszych dniach jej działania.

- Po pierwsze, bardzo wiele osób próbowało się zalogować w tych pierwszych godzinach, a jednocześnie nastąpił atak na system logowania za pomocą tak zwanego DDoS, o czym informowało też Ministerstwo Cyfryzacji. Naraz z 17 państw nastąpił atak na system logowania. No i to sprawiło, że nastąpiło przeciążenie tej formy logowania - wyjaśnił.

Dodał, że sytuacja została już opanowana. - Chciałbym przeprosić te osoby, które w ciągu tych pierwszych dwóch, trzech dni miały problem z logowaniem do KSeF-u. Teraz ruch za pomocą profilu zaufanego jest ruchem płynnym. Zdecydowanie więcej osób loguje się do KSEF-u za pomocą certyfikatów oraz tokenów niż za pomocą profilu zaufanego - powiedział.

Domański zaznaczył również, że w systemie w najbliższych dniach wprowadzona zostanie możliwość logowania poprzez aplikację mObywatel, co dodatkowo odciąży ruch w KSeF. Czytaj też: Nowy sposób logowania się do KSeF za kilka dni

Domański o bezpieczeństwie KSeF

Minister odniósł się także do zarzutów opozycji, jakoby system był w dużej mierze zarządzany przez firmy zagraniczne, w tym podmiot francuski. Wyjaśnił, że KSeF został opracowany w Polsce i jest obsługiwany przez polskich informatyków na krajowych serwerach.

- Stosujemy najbardziej zaawansowane metody kryptograficzne, dzięki którym mamy tak zwane szyfrowanie end-to-end i za pomocą klucza. System nie ma możliwości, aby ktokolwiek poza Ministerstwem Finansów, Krajową Administracją Skarbową miał dostęp do tych danych. Są one bardzo dobrze zabezpieczone za pomocą najbardziej zaawansowanych technik - zapewnił.

Aplikacja mObywatel
Gawkowski: dostęp do KSeF przez mObywatela za kilka dni
Dla firm
faktury shutterstock_2205886299
100 tysięcy faktur pierwszego dnia. "Wielu się obawiało czy system wytrzyma"
Dla firm
Prezerwatywy poproszę. A fakturę na pana premiera". Czy ta akcja ma sens?
Chciał wyśmiać KSeF. "Prezerwatywy poproszę, fakturę na pana premiera". Tak można?
Odnosząc się do zarzutów polityków opozycji, Domański stwierdził, że są to "fake newsy". - Bardzo zachęcam odpowiedzialnych polityków, aby tych fake newsów nie powielali. Dlatego, że system jest bardzo dobrze zabezpieczony. Nie mają do niego dostępu dodanych w tym systemie niepożądane osoby. Powiem wręcz, że z punktu widzenia bezpieczeństwa danych, to system KSEF jest tak naprawdę bezpieczniejszy od systemów, które funkcjonowały - podsumował.

OGLĄDAJ: Andrzej Domański
pc

Andrzej Domański

pc
Opracował Bartłomiej Ciepielewski/ams

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Andrzej DomańskiKSeF
