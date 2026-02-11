"Chciałbym przeprosić". Domański skomentował utrudnienia w działaniu KSeF

Andrzej Domański o funkcjonowaniu systemu KSeF: wystąpiły problemy, przepraszam za to Źródło: TVN24

Minister przyznał, że użytkownicy mogli mieć kłopoty z dostępem do platformy w pierwszych dniach jej działania.

- Po pierwsze, bardzo wiele osób próbowało się zalogować w tych pierwszych godzinach, a jednocześnie nastąpił atak na system logowania za pomocą tak zwanego DDoS, o czym informowało też Ministerstwo Cyfryzacji. Naraz z 17 państw nastąpił atak na system logowania. No i to sprawiło, że nastąpiło przeciążenie tej formy logowania - wyjaśnił.

Dodał, że sytuacja została już opanowana. - Chciałbym przeprosić te osoby, które w ciągu tych pierwszych dwóch, trzech dni miały problem z logowaniem do KSeF-u. Teraz ruch za pomocą profilu zaufanego jest ruchem płynnym. Zdecydowanie więcej osób loguje się do KSEF-u za pomocą certyfikatów oraz tokenów niż za pomocą profilu zaufanego - powiedział.

Domański zaznaczył również, że w systemie w najbliższych dniach wprowadzona zostanie możliwość logowania poprzez aplikację mObywatel, co dodatkowo odciąży ruch w KSeF. Czytaj też: Nowy sposób logowania się do KSeF za kilka dni

Domański o bezpieczeństwie KSeF

Minister odniósł się także do zarzutów opozycji, jakoby system był w dużej mierze zarządzany przez firmy zagraniczne, w tym podmiot francuski. Wyjaśnił, że KSeF został opracowany w Polsce i jest obsługiwany przez polskich informatyków na krajowych serwerach.

- Stosujemy najbardziej zaawansowane metody kryptograficzne, dzięki którym mamy tak zwane szyfrowanie end-to-end i za pomocą klucza. System nie ma możliwości, aby ktokolwiek poza Ministerstwem Finansów, Krajową Administracją Skarbową miał dostęp do tych danych. Są one bardzo dobrze zabezpieczone za pomocą najbardziej zaawansowanych technik - zapewnił.

Odnosząc się do zarzutów polityków opozycji, Domański stwierdził, że są to "fake newsy". - Bardzo zachęcam odpowiedzialnych polityków, aby tych fake newsów nie powielali. Dlatego, że system jest bardzo dobrze zabezpieczony. Nie mają do niego dostępu dodanych w tym systemie niepożądane osoby. Powiem wręcz, że z punktu widzenia bezpieczeństwa danych, to system KSEF jest tak naprawdę bezpieczniejszy od systemów, które funkcjonowały - podsumował.

