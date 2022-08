Chciał zarobić na kryptowalutach. Stracił 750 tysięcy złotych

Wydawało mu się, że inwestuje w kryptowaluty, tymczasem oszuści wyłudzili od niego ponad 750 tysięcy złotych. Mężczyzna przez kilka miesięcy wpłacał kolejne kwoty, a gdy chciał wypłacić "zarobione" środki, było to niemożliwe. Kontakt z fałszywym brokerem urwał się.

"Bardzo szybko skontaktował się z nim broker-oszust"

Mężczyzna nakłonił pokrzywdzonego, aby zainstalował aplikację umożliwiającą zdalny dostęp do jego komputera. Tego typu programy są legalne, jednak mogą zostać wykorzystane w nielegalny sposób. - Gdy przestępcza gra się rozpoczęła, a pokrzywdzony otrzymywał kolejne fałszywe wiadomości o rosnących na jego koncie środkach, wykonywał nowe przelewy gotówki. Gdy jednak chciał wypłacić zarobione pieniądze, okazało się, że aby aktywować operację, musi wpłacić pewien procent sumy - tłumaczył gdański policjant.

Fala ataków oszustów

Jak wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego, w pierwszym kwartale 2022 roku odnotowano ponad 18 tysięcy oszustw przy użyciu polecenia przelewu. Oznacza to wzrost o ponad 50 procent w porównaniu do poprzedniego kwartału. Łączna kwota oszukańczych przelewów wzrosła w tym czasie o blisko jedną trzecią, do prawie 54 milionów złotych.