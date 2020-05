"Chcemy nadal realizować wielkie inwestycje". Prezydent i premier na Mierzei Wiślanej

Nie będziemy musieli prosić Rosjan

Plan Dudy

- Plan Dudy - wielki plan inwestycyjny Polski to nasza propozycja wyjścia z kryzysu, w który wpadł cały świat. Poprzez ten plan, poprzez tworzenie setek tysięcy i milionów nowych miejsc pracy w nowoczesnej polskiej gospodarce będziemy jeszcze szybciej mogli dogonić zachodnią Europę - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że nie byłoby sukcesów w walce z koronawirusem, gdyby nie ścisła współpraca rządu z prezydentem. - Dla wielkich programów rozwojowych i programów odbudowy potrzebujemy też wsparcia wielkich przywódców. I takim wielkim przywódcą jest pan prezydent Andrzej Duda - oświadczył premier. Szef rządu stwierdził, że przekop Mierzei Wiślanej to symbol skuteczności, wiarygodności i tego, że można w Polsce przełamać niemożność. - Dzisiaj do wielkiego planu inwestycyjnego Polski - który tutaj chcemy ogłosić, którego trzonem będzie fundusz inwestycji publicznych w wysokości co najmniej 30 mld zł - dokładamy wiele kolejnych elementów odbudowy. To właśnie te tarcze, które chronią miejsca pracy, tarcza antykryzysowa, tarcza finansowa, z której codziennie 2 mld zł trafia do firm na ratowanie miejsc pracy - mówił premier. Skrytykował kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP. - Ale są politycy, tacy jak Rafał Trzaskowski, który nie chce tych inwestycji. Nie chce inwestycji takich jak Mierzeja Wiślana i Centralny Port Komunikacyjny. Oni mówią: "po co nam ten przekop, jest przecież Cieśnina Pilawska", czyli uzależnienie od Rosji przez kolejne lata. Tak jak wcześniej pan Trzaskowski powiedział: "po co nam Centralny Port Komunikacyjny, skoro mamy port w Berlinie?". Ciekawe, czy mieszkańcom Warszawy też by powiedział, po co nam metro, skoro mamy metro w Berlinie? Nie - panie Trzaskowski, my potrzebujemy właśnie wielkich inwestycji i gwaranta tego, że plan Dudy powiedzie się, że wielki plan odbudowy Polski po koronawirusie będzie rzeczywiście czymś, na co czekają Polacy - powiedział premier.