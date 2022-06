SMS-y z fałszywą informacją. Ostrzeżenie przed nową kampanią oszustów

czytaj dalej

Stopy procentowe idą w górę nie tylko w Polsce. W ostatnich dniach podniesiono je także w USA i Szwajcarii. - To jest dla nas bardzo groźne, bo to zaczyna wyglądać jak coś w rodzaju wojny walutowej - powiedział we "Wstajesz i weekend" Maciej Samcik, autor bloga Subiektywnie o finansach. W ocenie dziennikarza ekonomicznego "to oznacza, że jeśli oni podnoszą stopy procentowe, to my musimy jeszcze bardziej".