Oszuści mogą wyczyścić konto. Ostrzeżenie przed telefonami

CERT Polska ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod pracowników banków, którzy próbują namówić swoje ofiary do podania wrażliwych danych albo instalacji oprogramowania do zdalnego dostępu.

"Uwaga! Nie daj się naciągnąć fałszywej infolinii banku" - podkreślili we wpisie przedstawiciele CERT Polska.

"Nasz zespół coraz częściej obserwuje próby oszustwa, w których osoby podające się w rozmowie telefonicznej za pracowników banków próbują namówić Was do podania wrażliwych danych albo instalacji oprogramowania do zdalnego dostępu" - czytamy.