"Trwa groźna kampania mailowa". Nowe ostrzeżenie

CERT Polska ostrzega przed nowymi działaniami cyberprzestępców. "Trwa groźna kampania mailowa" - poinformowano we wpisie w mediach społecznościowych.

Oprogramowanie GuLoader w załączniku

Jak mogliśmy przeczytać w niedawnym ostrzeżeniu zamieszczonym na rządowych stronach, GuLoader to złośliwe oprogramowanie, którego zadaniem jest pobranie malware na komputer ofiary. "Może być to złośliwe oprogramowanie wykradające dane z przeglądarek - hasła, loginy, czy nawet oprogramowanie dające zdalny dostęp atakującemu do urządzenia ofiary" - wyjaśniono.