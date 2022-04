Święta Wielkanocne uderzą po kieszeni. Niektóre produkty droższe nawet o połowę

Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w marcu o 10,9 procent rok do roku. To najwyższy poziom od lipca 2000 roku, kiedy wynosiła 11,6 procent. Dla porównania inflacja w lutym 2022 roku wyniosła 8,5 procent rok do roku.