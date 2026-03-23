"Z prezydenckiego SAFE zostało już pół SAFE"

Złoto, SAFE i kontrola NIK w NBP
Złoto traci na wartości, a wraz z nim maleją rezerwy Narodowego Banku Polskiego. Od marca cena tego kruszcu spadła o około tysiąc dolarów za uncję. Ekonomista Rafał Mundry wyliczył, że przełożyło się to na spadek wartości zasobów NBP o równowartość niemal połowy budżetu przewidzianego na prezydencki program SAFE zero procent.

W poniedziałek o godzinie 9:00 rano cena złota spadła o 6,3 proc., osiągając poziom 4203,21 dol. za uncję. To dziewiąta z rzędu sesja spadkowa. W trakcie notowań kurs obniżył się chwilowo o ponad 8 proc. - do 4097,99 dol. - co stanowi najniższy poziom od 24 listopada.

W minionym tygodniu kruszec potaniał o ponad 10 proc., notując najgorszy wynik od lutego 1983 roku. Od rekordowego maksimum z 29 stycznia, wynoszącego 5594,82 dol. za uncję - cena złota obniżyła się o około 20 procent.

Czytaj też: Tego nie widziano od czterech dekad

Spadek wartości złota a SAFE Zero Procent

Ekonomista i analityk gospodarczy Rafał Mundry zwrócił uwagę na platformie X, że jeszcze dwa tygodnie temu cena złota wynosiła ok. 19,7 tys. zł za uncję, podczas gdy obecnie spadła do ok. 15 tys. zł.

Jak wyliczył, w efekcie wartość złota należącego do Narodowego Banku Polskiego zmniejszyła się z 361 mld zł do 274,9 mld zł. Oznacza to spadek o 86,1 mld zł, czyli kwotę odpowiadającą niemal połowie wartości prezydenckiego programu SAFE zero procent.

"Wychodzi na to, że z prezydenckiego SAFE zostało już pół SAFE. Ale... spada, więc będzie rosło. Im większe spadki, tym większa szansa na odbicie" - skomentował Mundry na platformie X.

Czytaj też: Co warto wiedzieć o SAFE

Czym są SAFE i SAFE Zero Procent?

Program SAFE (Security Action for Europe) ma wspierać państwa UE w rozbudowie zdolności obronnych w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Komisja Europejska przeznaczyła na ten cel 150 mld euro w formie niskooprocentowanych pożyczek (ok. 3 proc. rocznie) z długim okresem spłaty.

Środki mają być wykorzystane na systemy obrony powietrznej, drony, amunicję, ochronę infrastruktury kosmicznej i rozwój technologii obronnych. Polska mogłaby pożyczyć z programu 43,7 mld euro, czyli ok. 185 mld zł.

Mocny cios w pomysł Nawrockiego. "Już nie 197, tylko około 160 miliardów"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mocny cios w pomysł Nawrockiego. "Już nie 197, tylko około 160 miliardów"

Ze świata

Rząd przygotował ustawę wdrażającą SAFE w Polsce, jednak prezydent Karol Nawrocki ją zawetował, proponując alternatywę, tzw. SAFE zero procent.

Według prezydenta i prezesa NBP Adama Glapińskiego miałby on dostarczyć 185 mld zł bez zaciągania długu, odsetek i ingerencji UE, opierając się na zyskach ze wzrostu wartości rezerw złota NBP. Glapiński tłumaczył, że bank mógłby sprzedać część złota, zrealizować zysk i później je odkupić, nie zmieniając ogólnej wartości rezerw.

Ekonomiści podkreślają jednak, że plan nie jest pozbawiony kosztów i wiąże się z ryzykiem, bo przyszła cena złota jest niepewna. Dodatkowo projekt zakłada emisję obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego, oprocentowanych na 4-5 proc., które miałyby stanowić finansowanie pomostowe do czasu wypłaty zysków z NBP, najwcześniej w połowie 2027 roku.

Autorka/Autor: Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Przemysław Keler/KPRP

Zobacz także:
Stacja paliw, benzyna
Co z cenami na stacjach? "Niedługo dziewięć złotych"
Donald Trump
Gwałtowna reakcja rynku po wpisie prezydenta USA
Ze świata
platforma wiertnicza shutterstock_2692650371
Wymiana gróźb, droższy gaz i kurczące się zapasy. Analitycy widzą dalsze problemy
Rynki
zloto shutterstock_1917921278
Ceny złota nurkują. Tego nie widziano od czterech dekad
Ze świata
Donald Tusk
Tusk: doczekaliście się największego kontraktu między Polską a USA
Z kraju
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Nowe dane ze sklepów
Z kraju
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Minister: zainstalujcie antywirusa na telefonie. Eksperci ostrzegają
Łukasz Figielski
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Obcokrajowcy zapłacą więcej. Władze wprowadzają podwójny cennik
Ze świata
Stacja paliw, benzyna
Będzie historyczny rekord? Tak rosną ceny paliw w Polsce
Rynki
Słowenia, ulica, samochody
Wprowadzili limit tankowania. "Nie sądziłem, że wpływ wydarzeń w Iranie będzie tak szybki"
Ze świata
Kijów, wystawa zniszczonego sprzętu wojskowego
Zełenski: dochody z ropy dają Rosji możliwość kontynuowania wojny
Ze świata
Zatoka Perska
Analitycy: Polska szczególnie narażona na skutki blokady
Ze świata
Wielkanocny stół
Wielkanocne wydatki. Tyle Polacy chcą wydać na święta
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Aleja Jana Pawła II - widok z ronda Zgrupowania AK "Radosław"
Czołowa agencja określiła rating Polski. "Znaczne pogorszenie perspektyw"
Z kraju
Donald Trump i Alexander Stubb
Kolejny kraj odpowiada na apel Trumpa. "Deklarujemy gotowość"
Ze świata
Cieśnina Ormuz, tankowiec
"Największe w historii zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa energetycznego"
Ze świata
Przemysław Czarnek
Czarnek chce "demontować to świństwo". Finansowy absurd
Maja Piotrowska
Dotychczas aptekarze dyżurowali za darmo. Teraz NFZ ma im zapłacić
Awaria w aptekach i hurtowniach leków w całej Europie
Ze świata
Donald Trump
USA i Izrael zaatakowały irański kompleks nuklearny
Ze świata
GettyImages-1821107484
"Status najbogatszego człowieka świata nie sprawia, że jest bezkarny"
Ze świata
shutterstock_2117281391
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Kiedy wypada niedziela handlowa? Będzie można zrobić zakupy przed Wielkanocą
Handel
Gala TYTANI OTOMOTO 2026
TYTANI OTOMOTO 2026. Gala, która pokazuje, jak dziś buduje się zaufanie w motoryzacji 
MATERIAŁ PROMOCYJNY
pap_20260306_0NU
Premier: te narzędzia musimy zachować na najczarniejszą godzinę
Donald Trump
Waszyngton aktualizuje zasady handlu rosyjską ropą
Ze świata
Władysław Kosiniak-Kamysz i Karol Nawrocki
"Nie odpuścimy tych pieniędzy". PSL ma poprawioną wersję projektu Nawrockiego
Z kraju
Donald Trump
Niemcy o największym błędzie Trumpa. "Świat będzie musiał za to zapłacić"
Ze świata
Donald Trump prezydent USA
Trump chce uprzedzić regulacje stanowe. Oto ramy nowej polityki
Tech
Władimir Putin
Putin zaciera ręce. "Jest to jeszcze bardziej prawdopodobne"
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica