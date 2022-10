Rachunki za prąd. Analitycy o sposobie na obniżenie zużycia o ponad 40 procent

czytaj dalej

Premier Mateusz Morawiecki zaproponował, aby zamrozić cenę uprawnień do emisji CO2 "na poziomie 20-30 euro". Według niego wtedy Polacy mieliby tańszą energię. Na pytanie TVN24 o to, gdzie trafiają pieniądze ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, premier odpowiedział, że "pieniądze trafiają głównie do budżetu". Zgodnie z unijnymi przepisami przynajmniej połowa środków powinna trafiać na rozwój odnawialnych źródeł energii, dzięki czemu za prąd płacilibyśmy mniej.