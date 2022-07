Maksymalna cena węgla. Ustawa trafi do podpisu prezydenta

Ustawa dotycząca maksymalnej ceny węgla trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Sejm w czwartek odrzucił poprawki Senatu. Przepisy przewidują maksymalną cenę jednej tony węgla dla odbiorców indywidualnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w wysokości 996,60 złotego.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych przewiduje, że maksymalna cena za jedną tonę węgla sprzedawanego gospodarstwom domowym (lub wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym w przypadku budynków wielolokalowych ogrzewanych węglem) wyniesie nie więcej niż 996,60 zł. To cena maksymalna, co oznacza, że oferowany węgiel może być tańszy.

Poprawki Senatu odrzucone

Pod koniec czerwca Senat zgłosił siedem poprawek do ustawy. Jedna z nich skreślała przepisy nowelizujące ustawę o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Senatorowie argumentowali, że te przepisy zostały dopisane na ostatnich etapach prac sejmowych i wykraczają poza zakres przedmiotowy projektu przedłożonego przez rząd.

W kolejnej poprawce Senat doprecyzował, że szef Krajowej Administracji przekazuje, na wniosek zarządcy rozliczeń, wskazane w ustawie dane identyfikacyjne przedsiębiorców uprawnionych do otrzymania rekompensaty. Pozostałe poprawki miały charakter legislacyjny.

W czwartek Sejm odrzucił poprawki Senatu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy . Większość zapisów ustawy ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rekompensaty dla przedsiębiorców

Rekompensaty nie będą przysługiwać bezpośrednio kupującym, tylko przedsiębiorcom, którzy sprzedawać będą węgiel gospodarstwom domowym. Uprawnionymi do uzyskania rekompensaty będą przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, którzy są wpisani do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.