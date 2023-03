Warzywa dla bogatych. Ceny wystrzeliły

czytaj dalej

11,4 miliarda euro, czyli ponad 53 miliardy złotych, wydała Polska na import surowców z Rosji od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę - wynika z analizy fińskiego ośrodka Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Na sprowadzenie samej ropy przeznaczono 8,4 miliarda euro, czyli niemal 40 miliardów złotych.