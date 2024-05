"Taka cena to jest w lipcu, a nie w maju"

Warzywa korzeniowe coraz droższe

Przez ostatnie 3 tygodnie nocne temperatury były dość niskie, co nie sprzyjało dojrzewaniu warzyw liściowych, dlatego dość drogi jest koperek czy pietruszka. Ale zapowiadane są wzrosty temperatur, a to sprawi, że ich podaż zwiększy się, a ceny spadną - tłumaczył Kmera.

Natomiast już są drogie i dalej drożeją warzywa korzeniowe. Nastąpił skokowy wzrost cen marchii z importu ( Holandia ) z ubiegłorocznej produkcji jak i młodej obciętej ( Portugalia ) nawet do 4,5 zł/kg. Krajowa młoda marchew pojawi się dopiero w lipcu. Droga jest pietruszka (12 zł/kg), pory (do 11 zł/kg), a nawet podrożały buraczki z 0,8 zł na 1,2 zł/kg.

Ceny warzyw i owoców w maju

Na rynku mało jest fasolki szparagowej i jest ona jeszcze dość droga, choć w ostatnim tygodniu jej cena spadła z 40 do 32 zł/kg. Stabilna jest podaż i ceny polskich szparagów 20-35 zł/kg. Nadal brakuje rabarbaru, a co za tym idzie podrożał on do 12 zł/kg.