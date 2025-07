Tak drożeją codzienne zakupy

Analiza blisko 90 tys. cen detalicznych wykazała, że w czerwcu br. codzienne zakupy zdrożały średnio o 5,8 proc. rok do roku. W maju podwyżka wyniosła 5,7 proc., a w kwietniu 5,6 proc. Jak zaznaczyli autorzy raportu, oznacza to, że kolejny miesiąc z rzędu dynamika wzrostu cen nieznacznie się zwiększyła.

Co najbardziej podrożało w czerwcu?

Nowa tendencja na rynku spożywczym

Niekorzystna pogoda podbija ceny

Za wzrost cen w kategorii używek odpowiadają przede wszystkim podwyżki cen kawy . - Na giełdach towarowych jej cena zimą i wiosną tego roku przekroczyła 4 dolary za funt. To wzrost o 100 proc. w ciągu roku, który musiał się przełożyć na ceny w sklepach. Co prawda ostatnio giełdowe notowania tego produktu spadają, ale nie należy w związku z tym oczekiwać szybkiego spadku cen - ocenił ekspert z Uniwersytetu WSB Merito.

Cykliczny raport "Indeks cen w sklepach detalicznych" UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito pokazuje średnią wartość cenową notowaną miesiąc do miesiąca i rok do roku. Badanie objęło ponad 100 najczęściej wybieranych produktów codziennego użytku w 17 kategoriach asortymentowych. Łącznie porównano blisko 90 tys. cen detalicznych z ponad 42 tys. sklepów należących do 61 sieci, w tym wszystkich dyskontów, hipermarketów, supermarketów, sieci convenience oraz cash & carry docierających ze swoją ofertą do większości konsumentów w Polsce.