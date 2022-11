Drożyzna w sklepach. "Sieci handlowe są zmuszone podnosić ceny niemal wszystkich produktów"

Koszyki najtańszych i najdroższych produktów

Największe podwyżki odnotowano w sieci Selgros Cash & Carry (4,48 proc.). W ujęciu rocznym wzrost cen zaobserwowano we wszystkich 10 analizowanych sieciach. Były to min.: Intermarché (9,35 proc.), Selgros Cash & Carry (9,28 proc.) czy Makro Cash & Carry (8,91 proc.). Największy wzrost cen koszyka odnotowano w sieci Carrefour, w której średnia cena koszyka w październiku 2022 r. była wyższa aż o 48,81 zł niż przed rokiem, tj. o 10,9 procent". Z danych ASM Sales Force Agency wynika, że za koszyk złożony wyłącznie z produktów najtańszych w październiku trzeba było zapłacić 204,23 zł (więcej o 4,45 zł niż we wrześniu), natomiast za koszyk produktów najdroższych - 335,13 zł (więcej o 13,91 zł niż we wrześniu). "Różnica między najtańszym, a najdroższym koszykiem w październiku 2022 r. wyniosła 130,90 zł i jest ona o 9,46 zł wyższa niż we wrześniu. Jeśli spojrzymy na dane w ujęciu rocznym, to suma koszyka minimalnego w październiku 2022 r. była wyższa o 14,25 proc. niż przed rokiem, natomiast koszyk maksymalny był w październiku 2022 r. droższy o 18,9 proc. niż w 2021 r. Wartość koszyka zakupowego całościowo zwiększyła się o ponad 16 proc., z 226,81 zł w październiku 2021 r. do 263,58 zł w październiku 2022 roku" – wskazano w raporcie.