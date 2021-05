Ceny rosną najszybciej od niemal 20 lat

Ceny w kwietniu w Polsce wzrosły o 5,1 procent rok do roku. To druga najwyższa inflacja w Unii Europejskiej - wynika z danych przedstawionych przez Eurostat. Miesiąc wcześniej, w marcu wzrost cen wynosił 4,4 procent.

Inflacja w Unii Europejskiej - wskaźnik HICP

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI - podawanej przez Główny Urząd Statystyczny - tylko z wydatków budżetów domowych.

Według danych GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2021 roku wzrosły o 4,3 procent rok do roku i był to najwyższy wzrost wskaźnika CPI od ponad roku.

Wzrost cen w Polsce

Podczas majowej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński był pytany o wzrost cen w Polsce. Jak przekonywał, wynika on "wyłącznie" z wyższych cen paliw i żywności. - Żaden z elementów wzrostu nie podlega polityce pieniężnej. Niezależnie od wysokości stóp procentowych i innych elementów polityki pieniężnej te ceny wzrosły i nic by tego nie zmieniło – stwierdził Adam Glapiński.

- Po co on jest prezesem NBP, jeżeli nie może nic zrobić, jeżeli chodzi o inflację? Zresztą to jest kłamstwo. To, jaka jest inflacja, zależy w największym stopniu od tego, jakie są stopy procentowe – dodał Leszek Balcerowicz.