Te usługi drożeją w Polsce najszybciej w Unii Europejskiej

Strzyżenie, malowanie ścian czy wywóz śmieci należą do usług, których ceny rosną w Polsce najszybciej na tle innych państw UE – stwierdzono w analizie HRE Investments. Eksperci wskazali, że w niektórych przypadkach podwyżki w ostatnim roku szły w dziesiątki procent.

Opłaty bankowe mocno w górę

Główny analityk HRE Investments Bartosz Turek zaznaczył, że w europejskiej czołówce plasują Polskę m.in. opłaty za usługi finansowe świadczone przez banki i instytucje pokrewne. "Dane za marzec sugerują, że mieliśmy w tym wypadku wzrost aż o 47,6 proc. w ciągu zaledwie roku" - wyjaśnił. Według niego to jeden z efektów niskich stóp procentowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Przypomniał, że ostatnie bezprecedensowe cięcia stóp spowodowały, że oprocentowanie kredytów jest rekordowo niskie. Z drugiej strony - by podreperować wyniki finansowe, banki cięły też oprocentowanie lokat i podnosiły opłaty za świadczone usługi. "Rodzime banki robiły to najszybciej w Europie" – podkreślił, odwołując się do danych Eurostatu.