Wzrost cen wyhamował. Tanieje żywność, paliwa w górę

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w sierpniu o 2,9 procent w porównaniu do analogicznego miesiąca przed rokiem - podał Główny Urząd Statystyczny w szybkim szacunku. W porównaniu z lipcem ceny spadły o 0,1 procent.

Spadek inflacji bazowej

"Najważniejszą informacją ze wstępnego szacunku jest najprawdopodobniej spadek inflacji bazowej z wyłączeniem cen żywności i energii - napisał w komentarzu Bank Pekao. W oparciu o dostępne dane szacujemy, że inflacja bazowa obniżyła się w sierpniu do ok. 4,1 proc. - ocenił bank, co oznacza pierwszy spadek tego wskaźnika od grudnia 2018 r.